Le prochain jeu officiel de la monstrueuse franchise Monster Hunter se montre encore dans une bande-annonce présentant un tas de surprises, ça promet.

Après Wilds et le jeu mobile Outlanders, la franchise phare de Capcom a encore un autre jeu dans sa manche à venir le 13 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 : Monster Hunter Stories 3 - Twisted Reflection. Le troisième volet de cette licence adaptant les codes de la licence « à la sauce Pokémon » vient tout juste de se recevoir une nouvelle bande-annonce indiquant notamment l'ouverture de ses précommandes, mais pas seulement.

Monster Hunter Stories 3 montre encore son reflet plus mature en vidéo

Après le plus enfantin Monster Hunter Stories premier du nom sorti en 2016 et un Wings of Ruin de transition sorti en 2021, la saga Stories revient donc pour un troisième épisode dans le courant du printemps de l'année prochaine. Il s'agira par ailleurs d'un épisode nettement plus mature que ses aînés, puisqu'on y contrôle un Rider adulte, au lieu d'un enfant puis d'un adolescent dans les précédents volets, qui plus est enfin capable de parler.

La nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 3 illustre d'ailleurs tout cela, avec un plus gros accent mis sur une mise en scène épique et une histoire plus riche. Le titre ne manquera cependant pas de moments plus légers, notamment grâce à Rudy, qui prend la place de Navirou en tant que Palico de service de ce troisième épisode. Enfin, Twisted Reflection devrait apporter d'agréables changements dans le gameplay « à la Pokémon » de cette franchise alternative aux jeux de chasse plus traditionnels.

À l'issue de ce trailer de précommandes de Monster Hunter Stories 3, on découvre enfin différents éléments offerts aux joueurs. À commencer par l'armure spéciale d'Eleanor Reine azurécailles en guise de bonus de précommande. On découvre également les bonus de données de sauvegarde sous forme d'armure spéciale suivants :

Tenue de Rider Hakum en disposant d'une sauvegarde de Stories 1

Tenue de Rider de Mahana en disposant d'une sauvegarde de Stories 2

Armure spéciale de Kamura en disposant d'une sauvegarde de Rise

Enfin, Capcom présente les trois éditions de Monster Hunter Stories 3 :

Standard : contient le jeu de base :

: contient le jeu de base : Deluxe : contient en plus le Kit deluxe (Armure spéciale de Ranger pour les personnages secondaires, pack de Coiffures monstre, pack de tenues pour Rudy et DLC histoire secondaire pour Rudy à venir à l'automne 2026) ;

: contient en plus le (Armure spéciale de Ranger pour les personnages secondaires, pack de Coiffures monstre, pack de tenues pour Rudy et DLC histoire secondaire pour Rudy à venir à l'automne 2026) ; Premium Deluxe : contient en plus du Kit deluxe le Pack DLC (autre set d'armure spéciale de Ranger, second pack de Coifffures monstre et second pack de tenues pour Rudy).

Source : Capcom