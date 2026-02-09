La fin de Pokémon aurait-elle sonné ? Un nouveau jeu que vous pouvez tester gratuitement dépasse toutes les attentes des fans de la franchise historique.

Malgré le succès inarrêtable des monstres de poche, il y a une tache au tableau depuis déjà plusieurs années. Même si Pokemon est un nom qui fait toujours vendre, les jeux peinent de plus en plus à convaincre vraiment. Les joueuses et joueurs ayant grandi depuis 1996, leurs attentes ont évolué en même temps que les technologies. Or, il semblerait que la franchise de Nintendo ait du mal à être en accord avec son temps en matière de performances, si bien qu'un nouveau jeu est en passe de lui volet la vedette.

Pokemon ne fait pas le poids face à ce nouveau jeau

Dernier jeu en date de la franchise, Légendes Pokemon ZA a fait sensation à l'automne 2025. Pour autant, il n'a pas échappé à l'éternelle polémique sur ses performances en jeu. Graphismes jugés datés pour certains, framerate toujours en deçà des standards actuels, les fans attendent mieux. Or, ils pourraient finalement trouver leur compte avec un autre titre proche de la philosophie de la franchise.

Ce titre, ce n'est autre que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Prochain volet de la saga des MH Stories issue des studios de Capcom, il pourrait bien devenir une nouvelle référence aux yeux des fans de jeux à la Pokemon. JRPG avec un système d'affrontement au tour par tour, il proposera de s'occuper de créatures qui n'ont rien à envier aux monstres de Nintendo. Mais, au-delà des mécaniques de gameplay, ce sont ses performances qui promettent de faire la différences.

En effet, un nouvel aperçu de Monster Hunter Stories 3 sur Nintendo Switch 2 laisse d'ores et déjà rêveur. Le jeu tourne visiblement sans accroc, avec des environnements riches et variés. Non seulement la direction artistique est honorable, mais Capcom promet de nous laisser nous promener dans des villes denses, avec une population vivace. De plus, nous pourrons compter sur un doublage dynamique, ce qui est toujours absent des jeux Pokemon. Il n'en faut déjà pas plus pour que certains disent adieu à la franchise de Big N.

Monster Hunter Stories 3 fera-t-il la différence avec Pokemon à sa sortie ? Rendez-vous le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC pour le savoir. Cela dit, vous pouvez déjà vous en faire une première impression grâce à sa démo gratuite, disponible sur chaque plateforme.