En attendant la sortie du prochain jeu de la célèbre franchise Monster Hunter de Capcom, il se laisse essayer gratuitement par tout le monde dès maintenant.

Tandis que Monster Hunter Wilds a visiblement reçu sa dernière mise à jour majeure gratuite fin 2025, indiquant que son DLC ne devrait pas tarder, la monstrueuse franchise de Capcom a encore des histoires à nous raconter le mois prochain avec le bien nommé Stories 3 : Twisted Reflection. Si d'aventure vous êtes curieux d'essayer tout cela avant le jour-J, il est possible de le faire sans débourser un Zenny dès maintenant.

Une version précoce de Monster Hunter Stories 3 à essayer gratuitement

Cinq ans après Stories 2, la franchise spin-off de Monster Hunter avec des airs de Pokemon revient donc le 13 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 sous la forme d'un troisième épisode. Cette nouvelle histoire s'annonce toutefois plus mature que les précédents, en témoigne notamment son style visuel moins enfantin, avec un synopsis également moins léger que ses grands frères, alors qu'on incarne l'héritier du royaume d'Azuria, notamment connu pour ses Riders, capables d'apprivoiser les monstres et vivre en communion avec eux.

Outre un ton d'ensemble plus mature, Monster Hunter Stories 3 prévoit également de faire grandement évoluer la formule « Pokémon-like » de la licence, avec notamment un système de monstre invasif à vaincre pour rétablir l'écosystème d'une région, permettant à un habitat donné et ses occupants de muter, et par extension de voir naître de nouvelles sous-espèces de monstres à intégrer à son équipe. De même, le système de combat s'étoffe de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles armes et mécaniques entre son chasseur et ses Monsties, avec en prime de nouveaux types de mini-boss particulièrement retors sous la forme de monstres furieux.

D'ici à sa sortie le 13 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, il est justement possible d'essayer une partie de ces nouveautés de Monster Hunter Stories 3 gratuitement via une démo permettant de créer son personnage, découvrir le début du jeu, effectuer quelques quêtes secondaires et découvrir la première zone ouverte du titre. Pour en profiter, rendez-vous sur les boutiques correspondantes à votre plateforme de prédilection afin d'en récupérer la version d'essai. À noter qu'il sera possible de transférer sa progression de la démo vers le jeu complet une fois celui-ci sorti.

Source : Monster Hunter