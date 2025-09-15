Capcom continue d’élargir l’univers Monster Hunter. Après un premier teasing cet été, le studio a enfin dévoilé la date de sortie du prochain jeu à venir.

Capcom a profité du dernier Nintendo Direct pour confirmer la nouvelle : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection vient de se trouver une date. Le jeu sortira en simultané sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et PC. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l’occasion, avec un aperçu de l’histoire et des premières phases de gameplay.

Le prochain jeu Monster Hunter se date

Déjà annoncé en juillet, ce troisième épisode Monster Hunter Stories marque une étape importante pour la série. Plus que jamais, Capcom veut installer Stories comme une véritable alternative à la saga principale, en misant sur une approche plus narrative et plus accessible. Bonne nouvelle, le titre sortira le 13 mars 2026.

La vidéo Monster Hunter met en avant un élément central du scénario : la naissance de deux Rathalos jumeaux. Ces créatures légendaires incarnent à la fois l’espoir et la peur. Elles pourraient réconcilier deux nations ennemies… ou précipiter leur chute.

Dans ce Monster Hunter, le joueur incarne l’héritier d’Azuria, plongé dans un monde riche en couleurs et peuplé de personnages hauts en relief. Comme toujours dans Stories, il faudra apprivoiser, élever et combattre aux côtés des monstres, tout en avançant dans une intrigue inédite, où les choix et les dilemmes semblent jouer un rôle majeur.

Une série qui séduit de plus en plus

Monster Hunter Stories a su trouver son public au fil des années. Le précédent épisode a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus à l’été 2024, un vrai succès pour une licence dérivée. Avec ce troisième opus, Capcom veut franchir un nouveau cap et toucher encore plus de joueurs.

La formule reste fidèle à son esprit : des mécaniques de RPG, un univers plus lumineux que la série principale et une mise en avant du lien unique entre le héros et ses compagnons monstres. De quoi séduire autant les fans de longue date que ceux qui recherchent une expérience plus accessible que les chasses traditionnelles de Monster Hunter.

Source : Capcom