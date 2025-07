Le Nintendo Direct de juillet 2025 était particulièrement attendu au tournant, lui qui devait mettre en lumière à la fois les derniers jeux de la Switch, mais aussi ceux qui allaient compléter le catalogue de la Nintendo Switch 2 pour le moment assez timide. Les éditeurs partenaires ont donc répondu à l’appel et c’est Capcom qui a ouvert le bal en grande pompe avec une belle surprise pour les fans de Monster Hunter.

Monster Hunter Stories 3 annoncé

MH Wilds occupe actuellement des millions de joueurs, qui ont clairement de quoi faire avec le contenu post-lancement et les diverses quêtes qui viennent animer leur chasse. Mais la licence a pris pour habitude de se décliner avec divers spin-offs dont l’un des plus appréciés : Monster Hunter Stories. Une saga aux airs de Pokémon-like où plutôt que de chasser les monstres, on fait ami-ami avec eux. Face au succès des deux premiers épisodes, Capcom a ainsi annoncé Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Les détails sont pour l’heure maigres. On sait que l’on incarnera l’un des derniers Rathalos Rider et que l’histoire s’articulera autour de deux « Rathalos gémeaux, nés du coup du destin. »

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection sera disponible pendant le courant 2026 sur Nintendo Switch 2 , PS5, Xbox Series et PC via Steam.