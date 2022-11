L’insider The Snitch, vient de coiffer Capcom au poteau en révélant ce qui devait certainement être l’une des plus grosses annonces de l’éditeur concernant Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise nous réserve une surprise de taille

D’après les informations de l'insider, Monster Hunter Rise devrait voir le jour sur PS5 et Xbox Series dans une édition ultime dès 2023, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Cerise sur le gâteau, il se dit que le jeu serait également disponible sur le Game Pass dès sa sortie.

Il est dit que le jeu devrait tourner en 4K à 60 fps et embarquerait donc de nettes améliorations graphiques comparé à la version Switch, comme c’est déjà le cas sur PC depuis le mois de janvier dernier. Si cela est avéré dans les jours qui viennent, l’arrivée de Monster Hunter Rise et de son extension XXL Sunbreak, risque de quelque peu secouer Wild Hearts, le Monster Hunter like d’EA attendu pour le mois de février 2023.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est le dernier titre en date de la licence et les consoles de Sony et Microsoft n’ont pas encore eu la chance de s’y essayer.

Après le succès fracassant de Monster Hunter World sur PS4 et Xbox One, il n’est pas surprenant de voir Capcom capitaliser de nouveau avec sa franchise, désormais adulée par un très très grand nombre de joueurs. On rappelle d’ailleurs que MH World Iceborne est le jeu le plus vendu à ce jour de toute l’histoire de Capcom. Rien que ça.

Plus qu’à attendre maintenant que l'éditeur japonais nous confirme tout ça. L’annonce devrait certainement être faite au prochain événement des Game Awards qui se déroulera le 8 décembre prochain. Wait and see comme on dit.