Monster Hunter Rise est sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 avant d’arriver sur PC début 2022. Le soft a eu le droit à une extension sur les deux supports, Sunbreak, qui s’avère être un véritable carton. L’avenir de la licence est plus que jamais assuré et la ressortie du jeu sur les consoles de Sony et Microsoft devrait asseoir sa réussite une bonne fois pour toute.

Monster hunter Rise Sunbreak casse la baraque

Capcom vient en effet de nous annoncer que son extension Sunbreak venait de franchir la barre des 5 millions d’unités vendues. Pour fêter ça, Capcom à même prévu plusieurs items en guise de cadeau à récupérer directement en jeu. Un très joli record pour un DLC. Monster Hunter Rise, le jeu de base, quant à lui s’est écoulés à près de 12 millions d’unités sur Switch et PC. Là aussi, la performance est belle d’autant que les chiffres devraient augmenter sous peu.

Nous sommes ravis d'annoncer que Monster Hunter Rise Sunbreak s'est vendu à plus de 5 millions d'unités dans le monde sur Nintendo Switch et PC ! Merci pour votre soutien ! Pour fêter ça, nous allons partager un pack d'objets commémoratifs en jeu. Restez à l'écoute pour plus d'informations.

Une sortie sur PlayStation et Xbox qui devrait tout changer

Monster Hunter Rise va en effet avoir le droit à une sortie sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One dès le 20 janvier prochain (demain à l'heure où ses lignes sont écrites). D'ailleurs l'extension Iceborne s'est vendue à pas moins de 10 millions d'exemplaire à elle seule. Le portage étant de grande qualité, il ne serait pas surprenant que le jeu cartonne une fois encore. Les joueurs consoles (hors Switch) n'ont en effet plus rien à se mettre sous la dent depuis Monster Hunter World, le jeu le plus vendu de tous les temps pour Capcom.

On notera également qu’EA et Koei Tecmo tenteront eux aussi de se faire une place au soleil avec Wild Hearts, leur Monster Hunter maison, dès le mois de février. Un combat de géant s’annonce