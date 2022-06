L'extension Monster Hunter Rise Sunbreak fait un peu le point avec un nouveau trailer et des détails avant sa sortie sur Nintendo Switch et PC. Une démo est aussi prévue et voici son contenu.

La série RE a certes occupé une grande place lors du Capcom Showcase 2022 avec Resident Evil 4 Remake, le DLC scénarisé de Resident Evil Village et la mise à jour gratuite new-gen de Resident Evil 2, 3 et 7, mais Monster Hunter Rise Sunbreak ne s'est pas laissé faire. Trailers et détails sur la démo, voici toutes les dernières informations.

Monster Hunter Rise Sunbreak s'adresse aux fans

Monster Hunter Rise Sunbreak arrive le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC, mais vous pouvez déjà lire nos chaudes impressions sur cette extension. Mais pour l'heure, on fait le point.

L'environnement de La Jungle, vu dans la deuxième génération de jeux Monster Hunter, est de retour avec une apparence qui change au cours du temps. « Les fans de longue date vont se réjouir d'explorer les ruines dévastées de la zone côtière » déclare Capcom. Et pour ne pas non plus tomber dans une routine barbante, il y aura de nouveaux éléments comme la faune et la flore.

Deux monstres font également leur retour : l'Espinas de Monster Hunter Frontier et le Gore Magala, une force de la nature et star de Monster Hunter 4. Dans la bande-annonce, on note aussi la présence de l'Hermitaur Daimyo et de la sous-espèce Rakna-Kadaki de feu.

Une démo gratuite Nintendo Switch et PC

La démo de Monster Hunter Rise Sunbreak sera disponible dans quelques heures, le mercredi 15 juin (peu après 4h du matin), en même temps sur Nintendo Switch et PC. Il sera destinée aux nouveaux venus comme aux vétérans avec des quêtes à la difficulté croissante

Tuer un Grand Izuchi (débutant)

Chasser un Tetranadon (intermédiaire)

Tuer un Astalos (expert)

Tuer le Malzeno (super difficile)

Jouable en solo ou en multijoueur, la démo de Sunbreak comportera des quêtes d'entraînement pour vous familiariser avec les mécaniques de bases. Elles seront découpées en trois parties : « Chevauchée de wyvernes », « Bases » et « Transfert Talent de substitution ». Evidemment, sur Switch, vous avez besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online.

L'extension MH Rise Sunbreak sortira le 30 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC.