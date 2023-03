Capcom a donné des nouvelles de quelques gros titres à venir. Resident Evil 4 Remake à enfin dévoilé sa démo, le prochain film Resident Evil a partagé des images inédites et Exoprimal, le Dino Crisis multijoueur décomplexé, nous a réservé d’énormes surprises. Mais que serait un événement Capcom sans Monster Hunter ?

Monster Hunter Rise était bien là lui aussi et il a fait de jolies annonces. Tout d’abord, ce sont les joueurs sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One qui vont être ravis d’apprendre que la grosse extension de ce MH Rise, Sunbreak, a enfin une date de sortie.

Ce gros DLC est maintenant attendu sur ces plateformes dès le 28 avril prochain. Il comportera tout ce que l’extension d’origine proposait sur Switch et PC, mais pas que. Capcom a affirmé que cette version de Sunbreak embarque avec elle tout le contenu sorti jusqu’à la V.13 du DLC (autrement dit Maj 3 sur PC et Switch). Ce qui veut dire qu'en plus de toutes les nouveautés de Monster Hunter Rise Sunbreak, les joueurs PlayStation et Xbox pourront aussi découvrir de nouvelles missions, près d’une dizaine de nouveaux monstres géants, dont des variantes, de nouveaux équipements et plus encore. En outre, si vous précommandez dès maintenant Sunbreak, vous pourrez mettre la main sur plusieurs bonus in-game.

Bientôt une grosse mise à jour sur Switch et PC

Monster Hunter Rise Sunbreak était également là pour parler de ses versions Switch et PC. Ces dernières, plus avancées, vont bientôt recevoir la grosse mise à jour 5 qui ajoutera là aussi une tonne de contenu, comme d’habitude. La nouvelle mise à jour arrivera au mois d’avril, mais n’a pas encore dévoilé ses secrets. Capcom nous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel événement sur le sujet.

Monster Hunter Rise et son DLC Sunbreak, sont donc désormais accessibles sur toutes les plateformes et recevront encore des mises à jour gratuites tout au long de cette année. Les fans attendent maintenant un éventuel Monster Hunter World 2.