Comme l'avait laissé entendre les insiders donc, Monster Hunter Rise arrivera bien sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier 2023 avec une tonne d'améliorations et surtout une énorme surprise pour les fans Xbox et les joueurs n’ayant pas encore franchi le pas de la new gen.

Monster Hunter Rise se paye une nouvelle sortie

Les amoureux de chasse aux monstres n’ayant pu se procurer le dernier bijou de Capcom sur Switch et PC pourront bientôt mettre la main sur une version PS5 et Xbox Series. L’éditeur a en effet confirmé que son jeu serait disponible sur les consoles new gen dès le mois de janvier et à petit prix puisque le jeu est affiché à 39,99€ dans son plus simple appareil. Sunbreak, son extension XXL, arrivera quant à elle un peu plus tard au printemps. Wild Hearts a donc bel et bien du souci à se faire.

Le jeu aura le droit à plusieurs modes graphiques lui permettant de tourner en 4K à 60fps ou en 1080p à 120 fps. De plus, sur PS5, Monster Hunter Rise prend en charge l’audio 3D et la Dualsense.

Côté Xbox, les fans seront ravis d’apprendre que le jeu sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass pour tous les adhérents aux programmes.

Cerise sur le gâteau, Capcom n’oublie pas les joueurs n’ayant pas encore pu mettre la main sur les dernières consoles de Sony et Microsoft et annonce que Monster Hunter Rise sortira également sur PS4 et Xbox One.

Pour rappel, Monster Hunter Rise nous envoie dans une région aux airs de japon féodal pour occire tout un tas de créatures géantes devenues complètement folles suite à un étrange dérèglement de l’écosystème. C’est à nous, les chasseurs, que revient le devoir de protéger notre village en levant le voile sur ce qui se trame dans les contrées naturelles qui entourent notre bourgade.

Le jeu, sans son extension, réserve déjà à lui seul plusieurs dizaines (voire centaines) d’heures de jeu et Capcom a d’ores et déjà déployé tout un tas de contenu gratuit. Le DLC Sunbreak quant à lui, offre également de très nombreuses heures de jeu, un tout nouveau pan de scénario et des créatures exclusives. Bref, c’est le jeu parfait pour attendre une suite à Monster Hunter World Iceborne.