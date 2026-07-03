Après Monster Hunter Wilds, la licence s'apprête à sortir un nouveau jeu gratuit et vous pouvez déjà le tester avant tout le monde, voici quand et comment faire pour y jouer.

Le succès de la licence Monster Hunter n'est plus à prouver et prochainement, Monster Hunter Outlanders compte bien séduire les joueurs sur mobile en proposant un free-to-play ambitieux, très différent du Monster Hunter Now de Niantic. S'il n'a pas encore de date de sortie officielle, le jeu sera jouable gratuitement en avance en août 2026 via une nouvelle phase de bêta, voici comment participer.

Monster Hunter Outlanders va proposer aux joueurs sur iOS et Android de jouer gratuitement dès le vendredi 7 août 2026 à 4h00, durant quelques jours. Mais pour profiter du jeu avant tout le monde, il va falloir au préalable soumettre une candidature. Elles seront ouvertes du 2 juillet 2026 au 24 juillet 2026 à 7h59. Par ailleurs, il faudra veiller à être équipé d'un smartphone compatible pour ne pas avoir de problème technique notamment. À noter que votre avancée ne pourra pas être conservée passé la période d'essai, il faudra tout recommencer à la sortie de Monster Hunter Outlanders.

Liens pour les inscriptions du 2 au 24 juillet 2026 Participants généraux Créateurs de contenu Il est possible de postuler aux deux catégories Vous recevrez un mail si votre candidature est retenue.

Date et heure de lancement de la bêta 7 août 2026 à 4h00

Systèmes minimum requis pour participer iOS : iPhone XR ou supérieur, iOS 17 ou supérieur Android : Snapdragon 845 ou supérieur, Android 12.0 ou supérieur



Qu'est-ce que MH Outlanders ?

Prochainement disponible sur iOS et Android, Monster Hunter Outlanders est un free-to-play dans lequel on incarnera un chasseur de monstres qui vise une nouvelle fois à protéger l'équilibre, alors qu'un mystérieux minerai transforme les créatures en monstres violents. Contrairement à MH Now, Outlanders ne propose pas de réalité augmentée. Il nous plonge plutôt dans un univers unique, plus proche de Monster Hunter Wilds. Comme d'habitude, il faudra récolter des matériaux dans l'environnement, traquer les monstres, explorer différentes régions et évidemment combattre d'immenses créatures. L'essence même de la licence semble y être, si ce n'est que les combats et la durée des chasses devraient être plus dynamiques pour coller au format mobile.

À l'heure actuelle, Monster Hunter Outlanders est un free-to-play exclusif aux plateformes iOS et Android. Le jeu n'est pas prévu sur PS5, Xbox Series, PC ni même sur Nintendo Switch 2. Un portage reste possible à l'avenir, comme ce fut le cas pour certains jeux exclusifs à la Nintendo Switch par exemple, mais rien n'a été officialisé pour le moment.