Si l’on a souvent tendance à associer Capcom à Resident Evil, il ne faut cependant pas sous-estimer la place qu’occupe une franchise comme Monster Hunter dans le catalogue de l’éditeur. C’est simple : depuis quelques mois, celle-ci est absolument sur tous les fronts. À peine a-t-on eu le temps de profiter de Monster Hunter Wilds, sorti en février dernier, que Capcom multiplie déjà les annonces de futures sorties, à l’instar par exemple de celle de Monster Hunter Stories 3: Twisted Metal. Et ce dernier est loin d’être le seul.

Un nouveau trailer et une bêta fermée pour Monster Hunter Outlanders

En effet, outre l’arrivée imminente des deux premiers opus de Monster Hunter Stories sur Xbox, l’éditeur japonais a profité de sa présence au Tokyo Game Show 2025 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Outlanders, son futur jeu mobile à venir sur iOS et Android. Mieux encore, ce fut surtout l’occasion pour lui d’annoncer l’arrivée d’une phase de bêta fermée prévue pour la mi-novembre, avec la possibilité pour tous les joueurs intéressés de s’inscrire jusqu’au 7 novembre prochain en se rendant sur le site officiel.

Bien que les détails concernant cette bêta de Monster Hunter Outlanders soient encore relativement flous, celle-ci aura alors pour objectif de permettre aux développeurs du jeu, TiMi Studio Group, d’en affiner les systèmes et l’équilibre en amont de la sortie, en plus de tester les performances des serveurs. Bien sûr, tout le contenu de cette bêta sera alors confidentiel et ne pourra pas être révélé. Notez d’ailleurs, dans l’éventualité où l’expérience vous intéresserait, que Monster Hunter Outlanders requiert les configurations minimales suivantes :

Sur iOS : iPhone 12 ou supérieur, iOS 17 ou supérieur.

iPhone 12 ou supérieur, iOS 17 ou supérieur. Sur Android : RAM de 8 Go ou plus, CPU Qualcomm Snapdragon 888 ou supérieur, Android 12 ou supérieur.

Une expérience mobile et inédite

Pour rappel, Monster Hunter Outlanders placera les joueurs dans la peau de personnages baptisés les « Aventuriers » et les invitera à chasser des créatures inédites, les « Espèces Rayonnantes », au cœur d’une région du nom d'Aesoland. Il s’agira alors de « monstres dont l’apparence et les capacités sont modifiées par le minéral unique de l’île, la ‘Rayonnite’ », qui les rend encore plus violents et agressifs qu’ils ne le sont à l’origine. De quoi promettre de nouvelles batailles bien musclées, donc.

Et ce ne sera d’ailleurs pas la seule spécificité de ce Monster Hunter mobile. En plus de pouvoir compter sur la présence des Palico, alliés qu’on ne présente plus, les joueurs d'Outlanders pourront aussi compter sur la présence de nouveaux alliés, les Rutaco et Trillan, exclusifs au titre de TiMi Studio. « Nous sommes ravis que les fans puissent se lancer et découvrir la franchise d’une manière à la fois inédite et passionnante » a alors déclaré Genki Sunano, producteur chez Capcom. Plus de détails arriveront prochainement.