Le prochain Monster Hunter World ne sera pas dispo avant l’année prochaine. À n’en pas douter, on aura l'occasion de voir le futur hit de Capcom dans les semaines à venir. Difficile d’imaginer la firme se passer d’une de ses plus grosses cartouches à venir durant le Summer Game Fest et toutes les festivités qui gravitent autour. Il en sera certainement de même pour Resident Evil 9 qui, s’il doit se révéler, pourrait certainement le faire prochainement.

Un joli objet collector en attendant le prochain Monster Hunter

Quoi qu’il en soit, les monstres géants de Capcom sortiront bientôt les crocs, mais pour le moment, il faut prendre son mal en patience. Et pour patienter, quoi de mieux que de se replonger dans Monster Hunter World et son extension Iceborne. Le jeu de tous les records, disponible sur PS5, Xbox Series et PC, est toujours au top de sa forme même après plusieurs années.

Le contenu est colossal, il est toujours très beau et promet une bonne centaine d’heures de jeu au bas mot. Il peut aussi compter sur une OST aux petits oignons, parsemée de thèmes et de morceaux épiques qui mettent parfaitement bien les combats en valeur.

Une bande originale que vous pouvez d’ailleurs retrouver en vinyles pour les collectionneurs. Une bonne partie des morceaux les plus marquants de Monster Hunter World et Iceborne sont disponibles dans un format collector plutôt limité. Nous vous en parlions il y a encore peu en présentant les différentes versions disponibles. Aujourd’hui, c’est du côté de la Fnac qu’il faut regarder puisque le double vinyle collector Monster Hunter World est désormais disponible sur le site. Vous pourrez également le retrouver sur Amazon si le cœur vous en dit. L’édition ultime comprenant 6 vinyles aux couleurs du jeu est elle aussi disponible moyennant 135€.

Bande-originale Monster Hunter World - Edition Standard 2 Vinyles :

Bande-originale MH World - Edition Collector