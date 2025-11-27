La nouvelle va faire trembler les fans de la franchise Monster Hunter. C'est à la fois ce que beaucoup espéraient, mais tout de même un choc pour cette marque qui nous a habitué à autre chose.

Retour au turbin pour les équipes. Après une annonce qui aurait dû faire la joie des fans de Monster Hunter, c'est une nouvelle désillusion. Après avoir découvert une nouveauté pourtant prometteuse pour leur collection, ils ont été désagréablement surpris du résultat. Toutefois, leur mécontentement a été entendu par le fabricant qui annonce une nouvelle que personne n'aurait attendue. C'est une décision absolument historique.

Les plans changent pour la collection Monster Hunter

Les annonces pleuvent ces derniers mois chez Magic. Le célèbre TCG enchaîne les collaborations vidéoludiques. Après Final Fantasy et PlayStation, c'est avec Capcom que s'associe le fabricant. Après un leak, la collection dédiée à Monster Hunter s'est finalement dévoilée officiellement il y a un peu plus d'une semaine. Malheureusement, l'accueil des fans n'a pas vraiment été celui escompté.

En effet, les internautes se sont montrés très mitigés. Entre réimpression de cartes pré-existantes, mauvaise orthographe de créature et choix de monstres qui ne font pas l'unanimité. Considérant le prix, entre 30 et 40 $, l'annonce n'est pas passée et Magic a bien reçu le message. Effectivement, le fabricant a finalement pris la décision de se pencher une nouvelle fois la collection Monster Hunter pour concevoir un produit qui répondra davantage aux attentes de la communauté. En résulte donc un report qui fera l'effet d'une douche froide pour certains.

Une décision historique de la part de Magic

Ce choix radical n'est pas habituel chez Magic. Le fabricant semble bien mesurer la déception des fans fasse à sa proposition. Dans son communiqué officiel, il prend soin de reconnaître avoir « manqué [sa] cible », notamment dans la « sélection des cartes et la fidélité à l'univers et aux mécanismes de Monster Hunter ». Les fans du jeu de cartes à jouer et à collectionner risquent de se souvenir longtemps de ce moment historique.

Pour assurer une bonne continuité à cette collection, Magic tient d'ailleurs à rassurer les fans de Monster Hunter en précisant que « Capcom est d'accord pour qu'[il fasse] une nouvelle tentative avec ce Superdrop ». Désormais, c'est aux équipes de relever le défi d'améliorer la proposition et de regagner la confiance de sa communauté. Le projet sera de nouveau présenté en 2026.