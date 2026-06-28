Ce nouveau jeu chinois copie Monster Hunter pour proposer une expérience RPG qui frôle le Animal Crossing dans certaines de ses mécaniques. On a une première bande-annonce.

Là, on est plus que sur de l'inspiration. Le studio indépendant chinois Jotoyo dévoile son tout premier jeu, un RPG qui a des airs non dissimulés de la licence Monster Hunter. Mais il lui ajoute une touche mignonne, plus proche des MH Stories, et des mécaniques qui flirtent avec le Animal Crossing-like. La proposition a de quoi éveiller la curiosité des fans.

Monster Hunter ou Fantasy ? C'est le nouveau RPG chinois annoncé

D'abord considérée comme une licence de niche, Monster Hunter a connu un succès monstrueux et inattendu avec sa dernière mouture. Atteignant des records pour la série avec MH Wilds en février 2025, ce succès semble avoir donné des idées à d'autres studios. L'équipe de Jotoyo vient d'annoncer Monster Fantasy, un RPG dont la ressemblance avec la licence de Capcom est loin d'être fortuite.

Dans Monster Fantasy, vous pénétrez dans le monde d'Eldoras habité de monstres de toutes sortes. Comme dans Monster Hunter, vous serez alors amenés à les affronter ou à les apprivoiser. Un mélange entre la licence de Capcom et Pokémon que le studio revendique lui-même. Il ajoute même une dose d'Animal Crossing, mettant en avant l'esprit cosy qui se dégage de toute la partie simulation de vie et l'esthétique chibi du titre.

Puisqu'il s'agit d'un RPG en monde ouvert avec une forte dose d'aventure, Monster Fantasy veut laisser une grande liberté d'action aux joueuses et joueurs. Ainsi, plusieurs activités sont possibles en Eldoras, vous permettant de vivre votre vie comme vous le souhaitez, plus encore que dans Monster Hunter. Partez à la chasse ou à la pêche, cuisinez, fabriquez des potions, entretenez le village... Comme dans Animal Crossing, laissez-vous porter.

Pour le moment, Monster Fantasy est encore en développement. Pas de date de sortie en vue donc. En revanche, on sait déjà qu'il est prévu uniquement sur PC dans l'immédiat. Le studio prévoit de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter prochainement.