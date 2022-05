Le fantôme de Marvel’s Avengers aurait-il calmé les ardeurs du groupe EG7 ? La direction a finalement tranché : le MMORPG Marvel développé par Daybreak Games est annulé. Et on a un petit aperçu de ce à quoi il aurait ressemblé.

Un aperçu du MMORPG Marvel annulé

En novembre dernier, Dimensional Ink Studios à qui l’on doit DC Universe Online, annonçait fièrement travailler sur un jeu de rôle en ligne se basant sur les licences Marvel. Le projet, piloté par le PDG Jack Emmert (Star Trek Online, City of Heroes) devait tirer pleinement profit de l’expérience de l’équipe, mais il ne verra jamais le jour. EG7 a décidé d’annuler le MMORPG Marvel et de réinvestir les 50 millions d’euros dans d’autres projets et dans le suivi de DC Universe Online et Le Seigneur des Anneaux Online. Le groupe a estimé que l'investissement est trop coûteux et trop risqué, dommage car il n’aurait pas ressemblé au jeu de son concurrent.

Ramiro Galan, designer de l’interface utilisateur du projet, a publié quelques concept arts des menus sur sa page Artstation qui nous dévoile un avant-goût du jeu, de la création des personnages et de la personnalisation. Le MMORPG Marvel se rapprochait plus du style graphique de Spider-Man : Into the Spiderverse, auquel les développeurs ont souhaité « rendre hommage avec des couleurs vibrantes et riches ». Dommage, on ne verra sans doute jamais le jeu en action.

Que pensez-vous de la direction artistique vers laquelle se dirigeait MMORPG Marvel ?