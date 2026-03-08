Cette semaine, le séduisant Mixtape a passé une tête lors de l’Indie World pour se rappeler à notre bon souvenir, et surtout pour annoncer sa date de sortie.

Très en forme sur sa communication en ce début d’année 2026, Nintendo nous a cette semaine gratifiés d’une nouvelle conférence, la sixième depuis janvier, avec son Indie World diffusé mardi après-midi. Pendant près de vingt minutes, ce fut ainsi l’occasion pour l’éditeur de mettre en avant les prochaines pépites indépendantes à venir sur Nintendo Switch 1 et 2, à l’instar de Blue Prince par exemple. Pour Annapurna Interactive, ce fut toutefois l’opportunité de remettre les projecteurs sur Mixtape, un jeu qui a lourdement tapé dans l’œil des fans de Life is Strange.

Dès son annonce, le nouveau titre développé par Beethoven & Dinosaur, à qui l’on doit également le sympathique The Artful Escape, a en effet marqué l’esprit de nombreux joueurs par la force de sa proposition. Car dans cette expérience narrative, qui n’est pas sans rappeler l’approche de jeux comme Life is Strange et Lost Records: Bloom & Rage dans sa manière de dépeindre les souvenirs mélancoliques d’une adolescence fantasmée, le studio compte bien nous faire vivre une aventure unique en son genre.

De ses nombreuses idées de gameplay, qui pourront parfois changer du tout au tout d’une séquence à l’autre, en passant par l’importance de la musique dans l'ensemble de son concept, Mixtape s’annonce assurément comme un titre à surveiller pour les fans de jeux narratifs à la Don’t Nod et pour les nostalgiques des années 90. D’ailleurs, au-delà de confirmer l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2, le nouveau trailer diffusé à l’occasion du dernier Indie World a fait tout ce qu’il fallait pour nous séduire un peu plus encore.

Et la bonne nouvelle, c’est que l’annonce de cette nouvelle version n’est pas arrivée toute seule. Car après avoir décidé de reporter son jeu l’année dernière, Beethoven & Dinosaur nous a enfin dévoilé la date de sortie de Mixtape, qui arrivera officiellement le 7 mai 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Encore un petit peu de patience avant de pouvoir découvrir ce titre furieusement prometteur, donc. D’ici là, les amateurs de jeux narratifs pourront néanmoins retrouver Max et Chloe dans Life is Strange: Reunion, qui arrivera quant à lui le 26 mars prochain.

Source : Beethoven & Dinosaur