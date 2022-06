Même si la suite divise, Mirror's Edge aurait mérité un plus grand succès. Car oui, le premier épisode est toujours l'un des jeux les plus sous-cotés « ever » comme disent nos amis anglo-saxons. Et Mirror's Edge 3 ? Autant être clair, il va falloir faire une belle croix dessus vu la réponse de DICE...

Mirror's Edge 3 ? "Pas le temps pour ça"

Tandis que DICE rame depuis des mois pour sauvegarder ce qu’il reste de Battlefield 2042, en coulisses, le jeu serait laissé pour mort. Mais il y a-t-il de la place pour autre chose qu'un épisode de BF qui peine à trouver son public... comme un Mirror's Edge 3 par exemple ? Absolument pas.

Rebecka Coutaz, nouvelle directrice du studio, est catégorique : « il n'y a pas de temps pour autre chose » que BF 2042 et Battlefield tout court dans les années à venir.

Nous nous concentrons uniquement sur Battlefield 2042. Il n'y a pas de temps pour autre chose et c'est ce que nous voulons. Dans trois ans, nous voulons être l'ambassadeur du FPS que DICE mérite d'être, et c'est l'objectif que nous visons. Je veux que l'équipe soit réellement fière de Battlefield 2042. C'est le but qu'ils poursuivent en y mettant tout leur cœur et leur passion. Nous voulons que DICE soit le numéro des FPS en Europe, l'une des références mondiales. C'est une équipe fabuleuse. Nous allons faire de la magie ensemble. Rebecka Coutaz, general manager de DICE, via Gamesindustry.

On sort donc les mouchoirs avec vous pour dire adieu à un Mirror's Edge 3 exclusif PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez toujours vous rabattre sur Ghostrunner ou Dying Light 2: Stay Human pour retrouver les sensations grisantes du parkour.