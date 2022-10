Jeu vidéo et santé font bon ménage. Les bienfaits de notre passion sont régulièrement prouvés et ils sont parfois utilisés à des fins médicales. A l’occasion de la journée nationale des Dys(lexiques), Minecraft va vous aider à déceler si vous avez des troubles cognitifs.

Minecraft au service de la santé

Minecraft se met au service de la santé. Pour aider et accompagner les personnes concernées par la dyslexie, le BETC et Puissance Dys ont investi l’un des jeux les plus populaires pour créer MINDCRAFT. Cette expérience ludique prendra la forme d’une carte permettant de se divertir tout en explorant l’univers des dys. Au travers de quatre zones, les joueurs devront donc aider le personnage « Charlie » à passer les tests et trouver son chemin dans le labyrinthe. Tout au long de la carte, enfants et adultes pourront alors découvrir s’ils présentent des signes de dyslexie.

«Beaucoup de personnes souffrent encore en silence par manque de diagnostic. Nous sommes donc particulièrement ravis de la création de Mindcraft. Cela permettra de dépister les joueurs de Minecraft de manière divertissante et non culpabilisante », explique Béatrice Sauvageot, neuropsychologue et fondatrice de l’association Puissance Dys. En France, 6 à 8% de la population serait en effet concernée par des troubles cognitifs comme la dyspraxie ou la dysphasie. C’était par exemple le cas du créateur de Minecraft lui-même Markus Persson. Par manque de compréhension, les personnes affectées souffrent de moqueries et sont dévaluées au quotidien. Mindcraft sera disponible gratuitement dès le 10 octobre.