Mojang entame les mises à jour estivales de Minecraft avec un premier changement très attendu des joueuses et des joueurs. Ça va vous changer la vie !

Qui peut rivaliser avec Minecraft ? Le mastodonte de Mojang est encore, à ce jour, la production vidéoludique la plus vendue. Toutes ses mises à jour, rééditions et ses diverses itérations lui ont permis de continuer à capter l'attention et rester au sommet. Aussi passionnées que les fans, les équipes de développement ont encore de belles choses en réserve pour renouveler l'expérience. La preuve avec la mise à jour qui vient de sortir !

Minecraft s'offre LE changement que vous vouliez

Hier, les équipes de Mojang ont publié une vidéo pour présenter le contenu de la nouvelle mise à jour de Minecraft. Après une évolution des environnements en début d'année, cette fois c'est un matériau qui voit son utilité s'enrichir, et pas qu'un peu ! Si vous cherchiez que faire de votre cuivre, vous allez voir que les possibilités se sont décuplées.

Le cuivre, ce n'est clairement pas ce qui manque dans Minecraft. On en mine à tout-va, mais on tendait ensuite à le stocker sans vraiment en avoir l'utilité. Pas qu'il n'y ait rien à fabriquer avec, mais pas suffisamment de choses intéressantes pour vider nos réserves. Désormais, la donne a changé !

Mojang a bien pris conscience du problème et a entendu l'attente des joueurs. C'est pourquoi la mise à jour déployée hier a largement diversifié les usages du cuivre. De nouveaux objets peuvent être craftés dès maintenant à l'aide du cuivre dans Minecraft :

Golem

Coffre

Armure

Outils

Armes

Nul doute que vous saurez comment utiliser votre cuivre maintenant... notamment pour fabriquer des coffres où ranger votre stock ! Plaisanterie mise à part, cela vous permettra de plus facilement organiser votre inventaire qui a souvent tendance à déborder dans Minecraft.

De même, vous pourrez être aidé dans vos tâches à l'aide du Golem. Celui-ci prendra vie si vous placez une citrouille sculptée sur un bloc de cuivre. Ensuite, ce nouveau compagnon fera le transfert entre vos coffres standards et de cuivre pour vous aider à ranger. La vie n'aura jamais été si belle dans Minecraft !