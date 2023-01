Minecraft reviendra prochainement avec une toute nouvelle expérience. En collaboration avec Blackbird Interactive, Mojang se lance sur le terrain du compétitif et coopératif avec Minecraft Legends. Le nouveau jeu de la licence à succès a eu l’honneur d’ouvrir le Xbox Developer Direct avec une présentation détaillée de son concept, du gameplay et surtout une date de sortie.

Minecraft Legends arrivera donc le 18 avril 2023 sur les consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC et le Xbox Game Pass. Ce nouveau d’action et de stratégie se déroulant dans un monde que l’on nous promet dynamique et luxuriant proposera une campagne scénarisée qui ne fera pas l’impasse sur la narration. Cependant Microsoft mise avant tout sur son expérience PvP faisant s’affronter deux équipes de quatre joueurs maximum. Le but est simple : détruire la base de l’adversaire et protéger la sienne en usant de tous les artifices et stratégies possibles.

Dans Minecraft Legends, il sera impératif de communiquer et de coopérer. Toutes les ressources et les armées de chaque joueur sont en effet partagées avec le reste de leur équipe. Il sera donc essentiel de déterminer des rôles pour chacun en début de partie. L’un pourra être amené à explorer les environs, l’autre à collecter des ressources tandis qu’un allié pourra se charger de construire et défendre la base. Microsoft promet une expérience fraîche à chaque partie grâce à des mondes générés de de façon procédurale qui devraient proposer des sessions uniques toutes avec leur lot de nouvelles surprises. Les joueurs adverses ne seront pas le seul obstacle rencontré : les Piglins sont partout et prêts à en découdre, mais gare aux missiles Redstone qui peuvent être lancés à tout moment.