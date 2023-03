Si vous avez Minecraft sur Nintendo Switch et que vous voulez y jouer ce week-end, il va peut-être falloir faire l'impasse sur la nouvelle mise à jour. Alors qu'elle corrige énormément de choses, elle a aussi amené un bug très critique pour certains joueurs qui se plaignent sur la Toile.

Erreur fatale pour Minecraft sur Nintendo Switch

La dernière mise à jour 1.19.70 de Minecraft a cassé littéralement le jeu sur Nintendo Switch. Comme souvent, les joueurs ont fait part de leur très mauvaise expérience sur le subreddit du titre. Si l'étendue du problème est incertaine, son effet connu. Après installation de ce patch, les utilisateurs indiquent le soft reste bloqué à 66% sur l'écran de chargement. Et ils ont beau attendre, ça ne change rien.

Le chargement de Minecraft sur ma Switch est bloqué à 66%. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Après la dernière mise à jour sur Switch, mon jeu ne se charge pas au-delà 66%. Quelqu'un d'autre rencontre ce souci ? Via NintendoLife.

Suite à ces retours, certains joueurs cherchent des solutions et s'échangent des astuces, en attendant un correctif officiel. Et si l'on en croit les commentaires, mettre la console en mode avion, la redémarrer et relancer Minecraft, sans réactiver ce paramètre réseau, pourrait suffire. Malheureusement, pour d'autres, cette ruse maison ne fonctionne pas. Dans son article, NintendoLife indique également que d'autres plateformes pourraient être touchées. Des joueurs Xbox se sont en effet plaints de ne pas pouvoir jouer à Minecraft après la récente mise à jour.

Les nouveautés de la mise à jour 1.19.70

Le plus insolite avec cette mise à jour 1.19.70 de Minecraft, c'est qu'elle résout des plantages qui se produisaient pendant le jeu... et en introduit finalement qui empêche d'y jouer.

La dernière mise à jour de Minecraft est arrivée ! Cette version apporte plusieurs améliorations pour l'expérience de jeu, des changements dans l'élevage des chevaux, ainsi que des premières versions concernant des fonctionnalités expérimentales pour l'archéologie et le renifleur du prochain patch 1.20. Via Mojang.

L'ensemble du patchnotes, en anglais, est disponible sur le site officiel du jeu. À l'heure où l'on publie cet article, les développeurs n'ont pas adressé de communiqué sur le problème via leurs canaux habituels.