Attendu le 4 avril au cinéma, le film d'adaptation du carton planétaire de Mojang qu'est Minecraft s'offre une toute nouvelle bande-annonce. L'occasion de voir encore davantage son évidente filiation au célèbre univers cubique. Attention toutefois : malgré une vidéo de seulement deux minutes, celle-ci nous présente de nombreuses séquences qui pourrait gâcher la surprise lors de sa diffusion en salles.

Un nouveau trailer carré-ment dément pour le film Minecraft

Comme nous avons pu le voir jusque-là, le film Minecraft semble avoir bien saisi l'ADN du jeu culte dont il s'inspire, pour nous présenter une aventure mélangeant animations en 3D et live-action. On y retrouve en tout cas la direction artistique cubique si emblématique du titre original, avec une histoire assez respectueuse du « lore ». Pour rappel, le film nous conte les péripéties de Steve (Jack Black), qui a découvert ce monde bien différent du nôtre, et a décidé d'y rester. D'autres personnages vont le rejoindre, alors qu'un grand danger se profile pour la faune, la flore et les habitants de ce monde cubique.

La dernière bande-annonce du film Minecraft annonce à ce titre la couleur, en présentant de nombreuses phases d'action, ainsi que beaucoup de moments plus légers ou burlesques. On a donc ici potentiellement droit à une sympathique comédie d'action-aventure, qui n'a visiblement pas à rougir d'autres adaptations vidéoludiques en films récentes et populaires telles que Mario ou la trilogie Sonic.

Le tout est par ailleurs porté par un plutôt joli casting. En plus de Jack Black, on compte en effet Jason Momoa (Game of Thrones), Emma Myers (Mercredi), Danielle Brooks (Orange is the New Black) ou encore Matt Berry (Fallout). Reste maintenant à voir si le film Minecraft complet sera à la hauteur de ce que promettent ses dernières bandes annonces. Pour cela, rendez-vous exclusivement au cinéma à partir du 4 avril prochain.

Source : Warner Bros. sur YouTube