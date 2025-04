Le film Minecraft roule sur les critiques et explose tout dans les cinémas du monde entier. On atteint des records pour une adaptation de jeu vidéo !

Les adaptations de jeux vidéo ont enfin la cote ! On l'a très bien vu ces dernières années entre le succès colossal de Super Mario Bros. et les records d'audience de la série The Last of Us (HBO). Ce nouvel engouement ne semble pas près de s'éteindre si on regarde les chiffres pour le film Minecraft. Contre toute attente, c'est un record que vient d'atomiser cette réalisation signée Jared Gess.

Le film Minecraft donne un gros coup de pioche au box office

Après le bide et la déception qu'a été le film Borderlands, d'aucuns redoutaient la sortie de l'adaptation de Minecraft. Il faut dire que les premières images n'étaient pas pour rassurer. Avec le parti pris d'un film en live-action, ou en tout cas d'inclure de vrais acteurs dans un environnement entièrement fictif, l'inquiétude ne pouvait que se faire sentir.

Ça n'a pas loupé : sorti le 2 avril dernier, le film Minecraft est très loin d'avoir fait l'unanimité. On peut même dire que les premiers avis ont été une douche froide. Le fan service n'aura donc pas réussi à convaincre. Beaucoup reprochent même à l'adaptation de ne pas respecter l'esprit même du jeu de Mojang. Pour autant, cela n'a pas freiné le public qui s'est rué dans les salles obscures.

À défaut d'avoir séduit la critique, le film Minecraft confirme le pouvoir envoutant du jeu vidéo le plus vendu au monde. Les films sortant le vendredi dans les cinémas aux États-Unis, le week-end d'ouverture est un indicateur significatif pour la réussite d'un long-métrage. Or, il s'agit là du plus gros lancement de l'année 2025 à ce jour, avec 157 millions de dollars récoltés outre-Atlantique. C'est déjà plus que le film Mario et ses 146 millions récoltés au démarrage.

Ajoutez à cela les chiffres à l'échelle mondiale qui font tourner la tête. On atteint en effet les 301 millions de dollars cumulés depuis le 2 avril pour Minecraft. En moins d'une semaine, le film a déjà récolté le double de ce qu'a coûté sa production. Voilà ce qu'on peut appeler « être rentable ». Si la hype ne désemplit pas, il est bien parti pour exploser d'autres records et pourquoi pas devenir l'adaptation de jeu vidéo la ayant rencontré le plus grand succès.

