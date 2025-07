Tandis que la phase 5 du MCU vient tout juste d’arriver à son terme avec la diffusion de la série Ironheart sur Disney+, le DCU, lui, s’apprête actuellement à faire un retour remarqué au cinéma après une longue absence. À compter d’aujourd’hui, Superman, le nouveau film de James Gunn, va en effet commencer à être diffusé dans toutes les salles obscures à travers le monde, et les premiers retours semblent plutôt positifs. À cette occasion, une collaboration avec Minecraft a d’ailleurs été annoncée, avec quelques contenus gratuits à la clé.

Un pack de skins Superman pour Minecraft

En effet, le monde bac-à-sable de Mojang a beau permettre aux joueurs de créer absolument tout ce qu’ils veulent très facilement, cela n’empêche pas le studio de leur proposer, parfois, certaines commodités pour gagner un peu de temps. Ainsi, pour fêter le lancement de Superman au cinéma, Minecraft propose actuellement un nouveau pack baptisé « Superman Skin Pack », qui comprend cinq skins gratuits inspirés du film de James Gunn. Dans le lot se trouvent alors Lois Lane, Mr. Terrific, Hawkgirl et évidemment Superman lui-même.

Et pour le récupérer, c’est très simple : il vous suffit de vous rendre sur le Marketplace du jeu, puis de cliquer sur « Get this item » pour le réclamer. Car oui, précisons-le quand même : le pack en question ne semble pour l’instant être disponible que sur la page anglaise du jeu. Cela dit, cela ne devrait pas forcément poser de problème. D’ailleurs, avec une note de 4.5/5 pour plus de 12 500 évaluations à l’heure où sont écrites ces lignes, il apparaît que les joueurs de Minecraft sont pleinement satisfaits de ce pack de skins proposé par Oreville Studios.

Et si vous en faites vous-mêmes partie, vous serez alors probablement ravis d’apprendre que cela n’est que le début. Car visiblement, Mojang a bien d’autres surprises sous le coude. « Restez à l’écoute pour le DLC Superman qui arrive bientôt » ont en effet déclaré les développeurs de Minecraft dans un billet d’annonce. De quoi s’agira-t-il précisément ? On l’ignore encore. Mais une chose est sûre : les fans de l’univers DC, et plus particulièrement du super-héros kryptonien, n'ont pas fini de se réjouir.