Cela fait longtemps que l'on sait qu'il est possible avec Minecraft de réaliser de très belles choses. Preuve en est ce joueur, acharné, qui pendant 6 ans s'est évertué à recréer de la plus belle des manières le château de Poudlard de la saga Harry Potter. Dans ses moindres recoins...

Poudlard version Minecraft

C'est l'utilisateur Reddit ducky_67 qui a publié une vidéo de son oeuvre via une vidéo. Voyez plutôt :

On peut y découvrir le château dans son intégralité avec notamment les extérieurs mais aussi et surtout des intérieurs. L'utilisateur précise qu'il s'agit principalement de la vision du château qu'il est possible de voir dans le sixième film. À l'écriture de cette news, le château n'est pas encore téléchargeable dans Minecraft car son créateur n'est pas encore pleinement satisfait du résultat. Il explique toutefois que cela sera le cas quand le travail sera terminé.

Selon lui il reste encore "beaucoup de travail" comme remplacer les torches par les bougies maintenant qu'elles sont disponibles dans le jeu de manière officielle (hors mod). Bref, si vous aviez des doutes sur l'opiniâtreté d'un fan d'Harry Potter ou d'un joueur de Minecraft, voilà qui devrait finir par vous convaincre.

Car outre le travail de construction, le créateur explique qu'il a passé des centaines d'heures à faire des recherches via internet, des livres et les films pour avoir le rendu le plus exact possible de la "réalité". Le château devrait même contenir des mécanismes à base de Redstone pour ouvrir certaines pièces comme la Chambre des Secrets.