Lorsqu’il a été annoncé il y a maintenant plusieurs années, absolument personne n’aurait misé dessus. Lorsque son casting s’est peu à peu dévoilé et que la première bande-annonce est tombée, encore moins de monde aurait misé dessus. Et pourtant, il faut aujourd’hui se rendre à l’évidence : avec 957 millions de dollars engrangés au box-office pour un budget initial de seulement 150 millions, le film Minecraft est un succès phénoménal. Pas étonnant, donc, que Warner Bros soit déjà prêt à rempiler pour un second tour.

Sans surprise, Minecraft aura bien une suite au cinéma

Car oui, c’est désormais officiel : Minecraft reviendra au cinéma avec une suite dès le 23 juillet 2027, soit dans un peu moins de deux ans à compter aujourd’hui. Pour les détails, en revanche, il faudra encore patienter, puisque nous ignorons encore tout de ce second film à l’exception du fait qu’il sera encore une fois réalisé par Jared Hess. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Sans aucun doute, vous diront assurément les grandes pontes de Warner qui ne jurent que par les chiffres. Certainement pas, vous diront de leur côté les spectateurs.

Car Minecraft a beau avoir explosé les records au box-office, au point même de parvenir à se hisser à la deuxième place des adaptations de jeux vidéo les plus rentables de l’histoire derrière Nintendo et son film Super Mario Bros, il n’en reste pas moins un échec critique retentissant. 45 de metascore sur Metacritic, 47% d’avis favorables sur Rotten Tomatoes… Oui, il ne fait aucun doute que Minecraft a profondément loupé le coche sur le plan qualitatif. Pourtant, certains nourrissaient malgré tout quelques espoirs à son égard.

« Je pense sincèrement qu’il aurait été possible que le film Minecraft devienne le prochain film LEGO. C’est clairement ce que Warner Bros souhaitait obtenir, mais au lieu de cela, nous nous retrouvons avec un film familial plutôt jetable en prise de vues réelles, qui plaira certainement aux plus jeunes et sera toléré par les parents » écrit par exemple le journaliste de Collider dans sa critique. Car il est vrai que le succès phénoménal du jeu, très prisé par le jeune public, a sans doute beaucoup joué dans le succès du film. Mais la suite saura-t-elle en faire autant ? Réponse à l’été 2027.

