Voilà maintenant une semaine que MindsEye est officiellement disponible, et malheureusement pour Build a Rocket Boy, la situation semble continuer à se dégrader de jour en jour. En effet, alors que le studio a récemment partagé son intention de sortir de multiples patchs afin d’améliorer l’état catastrophique dans lequel se trouve le jeu depuis son lancement, il apparaît que pour beaucoup, le mal est déjà fait. Tellement que le titre obtient désormais un bien triste record, à savoir celui du pire jeu de l’année 2025 sur Metacritic.

MindsEye, élu pire jeu de 2025 à ce jour

Dans l’industrie du jeu vidéo, l’agrégateur Metacritic est considéré par beaucoup comme une référence majeure. Réunissant des centaines de médias reconnus à travers le monde, il permet en effet de combiner les notes de chacun pour en extraire une moyenne générale, qui sert alors à jauger le succès d’un jeu. Mais encore faut-il que les médias aient pu avoir accès au jeu pour en faire le test. Ce qui ne fut pas le cas avec MindsEye, que Build a Rocket Boy s’est bien gardé de fournir à la presse en amont de sa sortie, et même après dans bien des cas.

Par conséquent, faute de notes à afficher, la page Metacritic de ce dernier est restée bien vierge dans les jours qui ont suivi son lancement. Mais aujourd’hui, suffisamment de temps a passé, et certains médias ont finalement pu terminer le jeu. Le résultat est alors sans appel : avec un metascore de 37/100 pour huit critiques publiées, MindsEye est désormais le jeu le plus mal noté de l’année 2025. Et même si cela pourrait légèrement s’améliorer avec l’arrivée de nouveaux tests dans les jours à venir, il ne faut probablement pas s’attendre à un miracle.

© Build a Rocket Boy

Les joueurs sont impitoyables

Autant dire que la situation s’annonce extrêmement compliquée pour Build a Rocket Boy donc, dont l’avenir pourrait bien être compromis à l’issue de ce premier jeu. Notons d’ailleurs que les joueurs ne sont pas vraiment plus tendres avec MindsEye, puisque ce dernier obtient alors une moyenne de 2.5/10 pour 311 avis utilisateurs sur Metacritic. Et il en va de même sur Steam, où 38% des 1 726 évaluations publiées sont « plutôt négatives ». Reste maintenant à voir si, à l’instar de titres comme Cyberpunk 2077 ou No Man’s Sky avant lui, MindsEye saura redresser la barre au gré des mises à jour.

Source : Metacritic