Malgré les débuts extrêmement compliqués de MindsEye, Build a Rocket Boy assure vouloir garder le cap et lutter contre les « saboteurs » qui veulent faire couler le jeu.

Build a Rocket Boy ne fait peut-être pas partie des studios Xbox, mais il partage malheureusement une triste actualité avec la firme de Redmond. En effet, suite au lancement catastrophique rencontré par MindsEye depuis le 10 juin dernier, le studio fondé par Leslie Benzies se trouve actuellement dans une grosse période de crise, qui se soldera très prochainement par une vague de licenciement au sein des effectifs. Pour autant, l’ex-producteur de GTA n’entend pas lâcher l’affaire aussi facilement.

Les créateurs de MindsEye veulent lutter contre les « saboteurs »

En effet, comme le rapportent nos confrères de chez IGN, le boss de Build a Rocket Boy aurait enfin pris la parole en interne pour s’adresser aux 300 employés du studio quant à l’avenir de MindsEye. Et à en croire deux des employés, qui ont naturellement tenu à rester anonymes pour ne pas mettre leur carrière en danger, Benzies n’aurait alors pas mâché ses mots. Selon lui, l’échec de MindsEye serait dû « à des saboteurs aussi bien internes qu’externes au studio », et il ne compte se laisser faire.

« L’ancien cadre de GTA aurait insisté sur le fait que Build a Rocket Boy allait rebondir et relancer MindsEye » indique notamment IGN. « Des sources [du studio] nous ont confié qu’en interne, il existe une volonté farouche de sauver [le jeu] et de lui offrir un arc de rédemption, ce qui permettrait, à terme, de redresser le studio ». Mais encore faudrait-il que le cœur y soit réellement pour les employés, qui seraient actuellement près d’une centaine à se trouver sur la sellette. Tant au sein du studio même à Edimbourg que chez PlayFusion, qui a été racheté fin 2024.

Bien sûr, les propos complotistes de Benzies, qui impute l’échec de MindsEye à la présence de « saboteurs », n’ont alors pas manqué de faire réagir. Car cela n’est pas sans rappeler les propos justement tenus par l’autre PDG du studio, Mark Gerhard, qui avait lui aussi affirmé avant la sortie du jeu que des gens étaient payés pour en dire du mal afin de leur nuire. Il avait d’ailleurs été jusqu’à sous-entendre que les responsables ne seraient autres que Rockstar Games, probablement pour se venger de leurs différends avec Benzies.

En route pour la rédemption

Quoi qu’il en soit, Build a Rocket Boy va assurément avoir du pain sur la planche s’il souhaite redresser la barre pour MindsEye, qui détient aujourd’hui le triste record du jeu le plus mal noté sur Metacritic pour 2025. Depuis sa sortie, le titre a d’ores et déjà accueilli plusieurs patchs destinés à améliorer son état, le dernier ayant justement été déployé il y a quelques jours. On ignore en revanche toujours si l’équipe sera en mesure de suivre sa feuille de route post-lancement, supposée introduire différents contenus supplémentaires d’ici début 2026.

