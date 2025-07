Voilà maintenant un peu plus d’un mois que MindsEye est sorti, en défrayant la chronique en raison de l’état laborieux dans lequel il a vu le jour. Et si le jeu semble d’ores et déjà appartenir au passé pour bien des joueurs, qui ont tourné la page vis-à-vis de ce premier titre signé Build a Rocket Boy, le studio, lui, ne lâche pas l’affaire pour l’instant. Au contraire même, puisqu’après avoir déployé trois grosses mises à jour, il annonce désormais ses futurs plans pour le titre… avec une mauvaise nouvelle à la clé.

Le crossover MindsEye x Hitman reporté

En effet, certains l’auront peut-être oublié au vu de la tempête médiatique dont il a été victime, mais MindsEye devait à l’origine suivre une feuille de route post-lancement très bien huilée. Par exemple, dès cet été, il était notamment question pour le titre de Build a Rocket Boy de proposer de nouvelles missions accompagnées de collaborations spéciales, parmi lesquelles un partenariat avec la franchise Hitman d’IO Interactive. C’est néanmoins sans aucune surprise que cette dernière, initialement prévue pour le mois de juillet, est finalement reportée.

« Nous sommes désolés que la sortie de la mission Hitman x MindsEye, initialement prévue pour juillet, ait été reportée à une date ultérieure » indique ainsi le studio dans son dernier communiqué. « Nous sommes impatients de présenter ce crossover passionnant au moment opportun et nous vous tiendrons au courant dès que possible ». Vous l’aurez compris donc, la première salve de contenus post-lancement devra finalement attendre, ce qui laisse penser au passage qu’un retard considérable est à prévoir sur l’ensemble des futurs contenus de MindsEye.

Deux nouvelles mises à jour annoncées

Enfin, si tant est que le studio s’en tienne bel et à bien à ses plans initiaux, en tout cas. Car en l’état, autant dire que rien n’est garanti. Mais Build a Rocket Boy, visiblement bien décidé à redresser la barre, ne lâche rien. Dès le mois d’août, MindsEye accueillera ainsi une quatrième mise à jour, qui introduira notamment la possibilité de sauter les cinématiques et de créer du contenu pour les joueurs PC. Une fonctionnalité qui, rappelons-le, est aussi supposée arriver sur consoles à l’avenir, à une date encore indéterminée.

Bien sûr, ce nouveau patch permettra également au studio de continuer à améliorer l’état de MindsEye, en corrigeant notamment les bugs toujours en place. Et il en sera de même pour la cinquième mise à jour, qui arrivera quant à elle en septembre avec « un certain nombre d’améliorations apportées aux mécaniques de base du jeu ». Car oui, s’il y a un dernier point à retenir de ce communiqué, c’est que les mises à jour de MindsEye seront désormais « moins fréquentes, mais dans le but pour chacune d’elles d’apporter des changements plus significatifs ».