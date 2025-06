On vous en parlait il n’y a pas plus tard qu’hier : MindsEye se trouve actuellement dans une situation extrêmement délicate. Depuis sa sortie le 10 juin dernier, le premier titre de Build a Rocket Boy fait en effet l’objet d’une vive polémique, notamment alimentée par l’état catastrophique dans lequel il est sorti. Bugs à foison, problèmes techniques et crashs intempestifs viennent notamment rendre la progression au sein du jeu particulièrement chaotique, tellement que PlayStation commence à prendre une décision radicale.

MindsEye, le nouveau Cyberpunk 2077 ?

Depuis hier, la firme japonaise semble en effet avoir décidé d’appliquer la même politique que pour Cyberpunk 2077 en 2020, à savoir rembourser les joueurs qui en font la demande. « Le support de PlayStation m’a remboursé [MindsEye] sans problème et a dit qu’ils sont au courant de l’optimisation du jeu et sont en train d’enquêter sur la situation » a notamment révélé un internaute sur Reddit, photo à l’appui en guise de preuve. Et il n’est pas le seul puisque sur X, d’autres internautes commencent aussi à indiquer avoir eu droit à un remboursement.

Pour les joueurs, qui peuvent se sentir lésés d’avoir déboursé 60€ dans un jeu visiblement non terminé, cela est alors perçu comme une bonne nouvelle. Pour Build a Rocket Boy et MindsEye, en revanche, cela n’augure rien de bon. Car rappelons-le, les choses avaient débuté de la même manière pour Cyberpunk 2077 à l’époque, avant que PlayStation ne décide finalement de supprimer le jeu du Store pendant plusieurs mois. Le temps pour CD Projekt RED d’apporter les correctifs nécessaires, et de le rendre un peu plus jouable qu’à son lancement.

Le studio prépare de nombreux patchs

Ce qui était initialement perçu comme une blague par certains, MindsEye étant notamment comparé à Assassin’s Creed Unity pour ses nombreux bugs, ou encore à Watch Dogs pour son gameplay, pourrait ainsi être en passe de prendre des proportions inattendues. Néanmoins, conscient de la situation, Build a Rocket Boy assure travailler d’arrache-pied sur de nombreux correctifs destinés à améliorer la situation au plus vite. « Nous avons le cœur brisé en voyant que tous les joueurs n’ont pas pu vivre le jeu comme nous l’avions prévu », déplore notamment le studio sur X.

« Notre priorité est d’optimiser les performances et la stabilité afin que chaque joueur, quel que soit sa plateforme, puisse profiter d’une expérience de haute qualité similaire. […] Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que tous nos joueurs vivent une expérience agréable, et nous continuerons à fournir des mises à jour fréquentes et transparentes ». En sachant que trois mises à jour sont alors d’ores et déjà prévues pour MindsEye : la première arrivera avant le 15 juin, la deuxième la semaine du 16 juin, et enfin la dernière avant la fin du mois. Le début d'une longue série ?

Source : Build a Rocket Boy