Avec un metascore de 37 sur Metacritic et des milliers d’avis extrêmement défavorables sur ce dernier comme sur Steam, MindsEye est à n’en pas douter un ratage des plus complets. Pourtant, Build a Rocket Boy l’assure : le jeu n’est pas (totalement) mort. Et en dépit de ce qui serait, selon les pontes du studio, une tentative de sabotage de la part de certains, le GTA-like compte bien redresser la barre dans les mois à venir à grands coups de mises à jour. Mais on ne va pas se mentir : l’avenir s’annonce tout de même très compliqué pour le jeu.

MindsEye déjà largement déserté par les joueurs

Et pour cause, un mois seulement après sa sortie, il semblerait que les joueurs aient d’ores et déjà commencé à le déserter. Pour preuve, si l’on se réfère aux données de SteamDB, MindsEye n’a réussi à réunir que 25 joueurs en simultanés au cours des dernières 24h. Un chiffre mondial vertigineusement bas donc, qui stagne d’ailleurs à 11 joueurs à l’heure où sont écrites ces lignes. Et les résultats ne sont pas plus glorieux sur Twitch, où le dernier pic de viewers enregistré au cours des dernières 24h s’élève quant à lui à 51 seulement.

Autant dire que l’on est désormais très loin des meilleures statistiques de MindsEye, qui n’étaient pourtant déjà pas très élevées. Car pour ce qui est de Steam, le plus gros pic de joueurs enregistré à ce jour s’élève à seulement 3 302 joueurs en simultanés… le jour de la sortie. Sur Twitch, on monte alors jusqu’à 138 686 viewers au maximum, un score qui a là encore été réalisé le jour de la sortie. Depuis, MindsEye est donc sujet à une chute constante de ses statistiques, à un point qui n’augure malheureusement rien de bon pour l’avenir.

© Build A Rocket Boy

Un retour en force qui s’annonce très compliqué

Bien sûr, d’autres données restent évidemment à prendre en compte dans le cas présent. Tout d’abord, ces chiffres ne concernent que la version Steam, et non les autres versions du jeu. De plus, outre l’état catastrophique dans lequel il est sorti, le fait est que MindsEye reste un jeu solo relativement rapide à terminer. Avec 10 à 12 heures de durée de vie affichée sur HowLongToBeat, on en fait donc très vite le tour. Et en l’absence de contenus post-lancement dans l’immédiat, la rejouabilité du titre est on ne peut plus limitée.

Car alors que MindsEye était supposé recevoir ses premiers contenus supplémentaires en ce mois de juillet, avec notamment un crossover avec Hitman, Build a Rocket Boy a finalement annoncé le report de ces nouveautés à une date ultérieure. Pour autant, celui suffira-t-il vraiment pour que MindsEye puisse faire une remontada similaire à celle d’un No Man’s Sky ou d’un Cyberpunk 2077 par exemple ? En l’état, on en doute un peu… C’est néanmoins tout le mal que l’on souhaite au studio, qui a dû faire face à une vague de licenciements suite à l’échec du jeu.

Source : SteamDB