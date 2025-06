Le lancement de MindsEye ne s’est peut-être pas du tout passé comme prévu pour Build a Rocket Boy, mais une chose est sûre : le studio met désormais le pied à l’étrier pour tenter d’améliorer la situation au plus vite. En effet, alors que le GTA-like continue de faire l’objet de critiques assassines de la part de la presse comme des joueurs, les développeurs enchaînent de leur côté les mises à jour, conformément à leur plan d’action partagé la semaine dernière. Hier, MindsEye a ainsi pu recevoir son deuxième patch avec son lot de correctifs.

Une nouvelle mise à jour pour MindsEye

« Ce patch s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer l’expérience de jeu globale en identifiant et en résolvant d’urgence les problèmes liés au jeu » précise alors Build a Rocket Boy en guise de préambule sur X. Quant aux changements qu’il apporte, voici le détail complet tel que partagé par le studio :

Sur toutes les plateformes

Amélioration continue des performances liées à l’utilisation du CPU, du GPU et de la mémoire.

Correction des problèmes de collisions avec les véhicules IA.

Correction de certains problèmes qui faisaient crasher le jeu.

Résolution de la situation où les joueurs pouvaient obtenir un échec de mission pendant la cinématique de la quête « Doxxed ».

La voiture Red Sky ne peut plus être détruite pendant une cinématique.

Les ressorts du Buggy se contractent correctement, et les pneus tournent lors de la conduite avec le Motion Blur désactivé dans MindsEye.

Suppression d’un collisionneur invisible qui bloquait la progression dans la mission « Un nouveau compagnon ».

Correction d’un problème lié à la disparition du véhicule à l’objectif de la mission « Un nouveau compagnon ».

Correction d’un problème où les armes DPR et Delta.45 s’attachaient l’une à l’autre.

L'effet trop brillant qui apparaissait sur les étincelles des drones endommagés a été corrigé.

Rectification des PNJ qui tenaient leurs armes à un angle de 90 degrés.

Correction des déformations visuelles de certains modèles de personnages masculins lorsqu’ils sont heurtés par des véhicules.

Version PC

Build.MindsEye : La caméra de l’éditeur peut maintenant passer à travers la map et les accessoires statiques.

Ajout d’une alerte pour les utilisateurs d’un CPU AMD qui n’ont pas mis à jour leur version de Windows avec des améliorations de performance.

Maintenant disponible

Notez que la mise à jour en question peut alors aller de 1.6 Go sur PS5 à 5.4 Go pour la version PC. « Nous continuerons à publier des mises à jour régulières et à travailler en étroite collaboration avec la communauté pour améliorer l’expérience [MindsEye] » indique finalement Build a Rocket Boy en guise de conclusion. « Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner suite à vos commentaires ». Rappelons d'ailleurs à cet effet qu'un troisième patch a d'ores et déjà été annoncé pour la fin du mois.