Après avoir défrayé la chronique dans les jours qui ont suivi son lancement plus que chaotique, MindsEye a peu à peu laissé sa place dans l’actualité aux dernières sorties en date, à l’instar de Death Stranding 2: On the Beach par exemple. Et alors que Build a Rocket Boy doit maintenant faire face à une vague de licenciements, le travail sur GTA-like ne s’arrête pas pour autant. Comme promis par le studio, plusieurs mises à jour sont en effet en préparation pour améliorer l’état du jeu, et la troisième d’entre elles a justement fait son arrivée le 30 juin dernier.

MindsEye accueille sa troisième mise à jour

Déployé sur PS5 et Xbox Series, ce nouveau patch, dont le poids va de 4.1 Go sur la plateforme de Sony à 8.6 Go sur celles de Microsoft, permet alors à Build a Rocket Boy de continuer à améliorer la stabilité de MindsEye. « Nous avons visionné des centaines d’heures de séquences de jeu et examiné les commentaires des joueurs sur plusieurs canaux afin de donner la priorité aux problèmes les plus urgents » indiquent notamment les créateurs du jeu sur X, avant de dresser la liste des correctifs qui en ont découlé. Et justement, les voici :

Patch notes du patch 3

Stabilité

Stabilité améliorée pour réduire les crashs, en particulier lors des sessions de jeu prolongées

Correction des crashs liés à l’IA qui pouvaient survenir lors de scénarios de combats complexes

Gameplay – Difficulté rebalancée

Amélioration de la précision de l’IA à tous les niveaux de difficulté pour un plus grand défi et des rencontres plus cohérentes

Ajustement de la difficulté moyenne en réduisant le filtrage des dégâts, ce qui rend les combats légèrement plus difficiles

Contrôles du personnage de MindsEye

Amélioration du comportement d’entrée en couverture, rendant les transitions plus fluides

Amélioration de la locomotion dans les escaliers, garantissant que le joueur arrête les animations d’escaliers au bon moment et s’aligne correctement sur les marches

Affinage du maniement de l’arme pendant les transitions d’entrée et de sortie de couverture

Animation

Les animations des scènes de vie ont été améliorées, avec des transitions plus fluides

Amélioration du comportement du véhicule sur les pentes, rendant les arrêts plus stables et prévisibles

© Build A Rocket Boy

Audio

Amélioration du son des véhicules dans MindsEye pour une ambiance sonore plus immersive

Amélioration du son de destruction des véhicules, en particulier pour les bris de vitres

Nettoyage et optimisation des données audio générales

Le dialogue avec les piétons a été modifié pour rendre les réactions plus naturelles

Cinématiques

Résolution des problèmes de LOD dans plusieurs scènes

Optimisation de certaines cinématiques

Localisation

Correction de plusieurs erreurs de localisation dans de multiples langues

PlayStation 5 – uniquement

Mise à jour de l’éclairage pour éliminer des artefacts d’ombre peu naturels

Xbox Series X|S – uniquement

Correction de l’absence de vibration de la manette lors de certaines séquences de vol de drone

À toutes ces améliorations viennent également s’ajouter plus d’une trentaine de corrections de bugs en tout genre pour MindsEye : problèmes de textures, scripts non fonctionnels, interactions buguées, les exemples ne manquent pas. Pour finir, notons alors que le studio a d’ores et déjà indiqué que la mise à jour, retardée sur PC en raison « d’un problème découvert lors des tests », devrait également débarquer sur ce support prochainement. « Dès que nous aurons plus d’informations, […] nous en ferons part à la communauté ».

Source : Build a Rocket Boy