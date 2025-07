L’accalmie n’aura décidément été que de courte durée. Alors que l’industrie du jeu vidéo a fait l’objet d’un nombre terrifiant de licenciements ces dernières années, les choses semblaient enfin parvenir à se stabiliser depuis quelques mois. Mais nous voilà désormais repartis de plus belle. Ainsi, après Bend Studio (Days Gone) et Don’t Nod (Lost Records: Bloom & Rage) ces dernières semaines, ou encore Xbox il n’y a pas plus tard qu’hier, c’est désormais au tour des créateurs de MindsEye de faire face à une vague de licenciements.

Des licenciements arrivent chez Build a Rocket Boy

En effet, comme confirmé par la direction de Build a Rocket Boy la semaine dernière, le lancement chaotique de MindsEye a fait énormément de mal au studio. Devenu le jeu le plus mal noté de 2025 sur Metacritic, le GTA-like n’a pas du tout rencontré le succès commercial escompté, ce qui a alors eu de terribles conséquences sur l’équipe en charge de sa conception.

« Nous pouvons confirmer que nous avons dû prendre la douloureuse décision d’informer notre équipe de travail de certains changements internes chez Build a Rocket Boy. Bien que nous nous efforcions de réaffecter les rôles du plus grand nombre possible de personnes touchées par ces changements, nous entamons malheureusement un processus de consultation formel qui pourrait entraîner des licenciements. Cette décision n’a pas été prise à la légère, et nous nous engageons à gérer ce processus avec transparence, équité et respect pour tous les employés. Nous fournirons de plus amples informations à l’équipe au cours des prochaines semaines ». Build a Rocket Boy, le 24 juin 2025

Et visiblement, la restructuration serait désormais imminente puisqu’au cours des dernières heures, de nombreux développeurs de MindsEye ont alors commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour indiquer que leurs emplois sont menacés. Actuellement, ce sont ainsi des dizaines d’artistes, concepteurs, analystes, testeurs et plus encore qui sont à la recherche d’une nouvelle boîte susceptible d’accueillir leurs talents.

Cela semble ainsi corroborer le rapport d’IGN, qui indiquait la semaine dernière que plus de 100 employés ayant travaillé sur MindsEye pourraient être affectés, en sachant que Build a Rocket Boy en compterait actuellement près de 300. Le studio, toutefois, n’a pas officiellement confirmé cette information, ce qui nous laisse dans le flou quant au nombre réel d'employés concernés par cette restructuration.

© Build A Rocket Boy

Un avenir incertain pour MindsEye

Malgré l’échec de MindsEye, Build a Rocket Boy n’entend toutefois pas lâcher l’affaire. Il y a quelques jours, le titre a ainsi pu accueillir sa troisième mise à jour post-lancement sur PS5 et Xbox Series, qui continue d’apporter les correctifs nécessaires pour un meilleur fonctionnement du jeu. Et comme on peut s’en douter, ce même patch, qui devrait également arriver sur PC prochainement, sera alors loin d’être le dernier.

À ce stade, on ignore en revanche encore si le studio sera bel et bien en mesure de suivre le programme annoncé pour MindsEye en mai dernier. Car d’ici le début de l’année 2026, le titre est en effet supposé accueillir une série de contenus supplémentaires, tels qu’un mode multijoueur, des missions supplémentaires ou encore des collaborations spéciales. Mais entre l’échec commercial du jeu et les licenciements, cela pourrait finalement être compromis.

Sources : IGN, LinkedIn