À un mois de sa sortie, MindsEye vient enfin de montrer un peu de ce qu’il a dans le ventre… mais pas vraiment de la manière prévue. C’est via un leak de gameplay diffusée en direct sur internet que le public a pu découvrir les premières vraies images du jeu. Au programme : conduite en monde ouvert et séquences de tir. Une révélation qui arrive comme un électrochoc pour un titre encore largement inconnu du grand public.

Le GTA-Like MindsEye fait leaker du gameplay

Jusqu’à présent, MindsEye se faisait très discret. On savait qu’il s’agissait du premier gros projet de Build a Rocket Boy, un studio fondé par Leslie Benzies, ex-pilier de Rockstar North. Mais malgré ce CV impressionnant, la communication autour du jeu était pratiquement inexistante. Résultat : beaucoup ignoraient encore son existence. Nous avions toutefois pu réaliser une interview avec la fondatrice il y a un mois pour en savoir un peu plus.

Et puis peu de temps après, tout à coup, une vidéo de Mindseye apparaît (visible sur Reddit). Un streamer diffuse sans prévenir plusieurs minutes de gameplay. Les images circulent aussitôt sur les réseaux et les forums. Dans les extraits, on découvre des poursuites en voiture, un environnement urbain assez classique, et des gunfights à la troisième personne. Rien de choquant. Mais rien de vraiment marquant non plus.

© Build A Rocket Boy.

Une sortie proche… mais une campagne quasi invisible

Difficile à croire, mais MindsEye est censé sortir le 10 juin. Soit dans un tout petit mois. Et pourtant, aucun trailer marquant. Aucun événement. Aucune vraie démonstration publique. Même avec un éditeur aussi reconnu qu’IO Interactive, le jeu semble évoluer sous le radar.

C’est d’autant plus surprenant que le timing aurait pu être idéal. Avec le report de GTA 6, les fans de mondes ouverts sont clairement en manque. MindsEye aurait pu occuper cette place laissée vacante. Encore aurait-il fallu que les joueurs soient au courant de son arrivée.

Ce qu’on voit dans la fuite n’est pas honteux. Le jeu semble fluide, les mécaniques classiques tiennent la route. Mais à première vue, difficile d’y voir une proposition forte. L’univers ne dégage pas encore une identité marquée. Et les séquences de combat paraissent très génériques. Évidemment, il est encore trop tôt pour juger. Ce ne sont que quelques minutes, sorties de leur contexte.

Source : Reddit