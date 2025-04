Tout le monde a les yeux rivés sur GTA 6 et quelque part, c'est bien normal. C'est l'un des jeux les plus attendus de l'année et de la génération, en plus d'être la prochaine itération d'une licence tout bonnement cultissime. Et après la claque Red Dead Redemption 2, Rockstar Games a encore plus la pression et doit frapper fort. Mais avant la sortie de Grand Theft Auto 6, un ancien membre clé de R* va faire son retour sur la scène vidéoludique avec un projet ambitieux : MindsEye. Un jeu qui semble vouloir miser sur le long terme, mais en prenant à contre-pied l'un des modèles qui dominent depuis de longues années.

MindsEye veut être respectueux de votre temps

MindsEye est le prochain jeu de Leslie Benzies qui a été producteur sur la trilogie GTA, certains spin-off, Grand Theft Auto IV et V ou encore Manhunt et Max Payne 3. Un énorme CV qu'il va mettre à profit pour offrir un blockbuster cinématographique, linéaire mais avec une grande liberté. Dit comme ça, ça peut paraitre antinomique, mais c'est bien la promesse de ce nouveau GTA-like. Dans un premier temps, Benzies et ses équipes veulent proposer une aventure très cadrée et qui va ainsi bien exaucer le souhait de nombreux joueurs et même le rêve de millions d'entre eux en raison de sa durée de vie.

Alors que les jeux se tirent la bourre depuis des années à ce niveau, MindsEye se veut plutôt être un jeu solo « comme avant » et comme il en existe encore heureusement. Mais ces derniers se retrouvent au milieu de titres en monde ouvert qui nécessitent parfois des centaines d'heures de jeu. « Je pense qu'il y a quelque chose à dire à propos d'une histoire vraiment significative, bien rythmée, vraiment bien construite, bien conçue, dans laquelle les joueurs peuvent s'immerger, qui comporte des moments de tension, de développement des personnages, des moments de tendresse, et puis des moments de spectacle et de drame » a déclaré Benzies auprès d'Eurogamer.

Avec MindsEye, Benzies veut offrir une « histoire respectueuse de votre temps », et c'est pourquoi la durée de de vie sera aux alentours des 15 heures. Et plutôt que d'avoir une ville entièrement ouverte dès le départ, elle sera à découvrir au fur et à mesure. Bien que cette dernière soit un minium vaste avec des lieux variés, on n'est pas non plus sur un monde ouvert. En revanche, le soft ne fera pas l'impasse sur du contenu annexe pour celles et ceux qui souhaitent papillonner entre deux missions du scénario. La sortie de MindsEye est prévue le 10 juin 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

