C'est la catastrophe pour le studio derrière MindsEye. Dans la foulée du lancement, Build A Rocket Boy n'y va pas par quatre chemins et prend de lourdes décisions.

Il était attendu au tournant, mais MindsEye a raté le virage à sa sortie début juin. Les équipes du studio Build A Rocket Boy ont tenté tant bien que mal de limiter la casse, mais le jeu souffre de bugs à foison. Ajoutez aussi des échos concernant les conditions de travail et, sans surprise, c'est le bad buzz total. En conséquence, de très lourdes décisions ont inévitablement été prises en interne.

Les équipes paient les pots cassés de MindsEye

Malgré les tentatives de vendre MindsEye comme une aventure solide prête à redéfinir les GTA-like, Build A Rocket Boy n'est pas parvenu à produire une version suffisamment peaufinée à sa sortie. Le studio a bien commencé à déployer des patchs, il en faudra sûrement plus parvenir à limiter la casse. Il va alors falloir redoubler d'efforts, car certains joueurs tentent déjà de demander un remboursement auprès de PlayStation notamment.

Cependant, on a du mal à croire à une renaissance digne d'un No Man's Sky ou d'un Cyberpunk 2077. De fait, un coup dur vient de frapper les équipes de Build A Rocket Boy. Nos confrères d'IGN ont été prévenus par un membre du studio qui a tenu à rester anonyme. Ils ont ensuite révélé publiquement qu'au moins une centaine de personnes serait menacée de licenciement. Face à ces révélations, le studio n'a pas eu d'autre choix que de confirmer la nouvelle dans un communiqué auprès du média :

Nous confirmons que nous avons dû prendre la douloureuse décision d'informer notre équipes de travailleurs dévoués de certains changements en interne chez Build A Rocket Boy. Pendant que nous nous efforçons de réaffecter les rôles au maximum de personnes touchées par ces changements, nous entamons malheureusement un processus de consultation formel qui pourrait aboutir à des licenciements. Cette décision n'a pas été prise à la légère ; nous nous engageons à gérer ce processus avec transparence, équité et respect pour tous les employés. Nous fournirons de plus amples informations à l'équipe au cours des prochaines semaines. Le lancement de MindsEye a été une étape significative pour Build a Rocket Boy. Mais, nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour développer notre communauté sur les prochaines années. Les défis auxquels nous avons été confrontés n'ont fait que renforcer notre détermination. Bien que nous soyons profondément attristés par la décision actuelle et reconnaissants envers notre incroyable équipe, ce changement nous permet de nous concentrer sur le déploiement de mises à jour continues et l'optimisation des performances de MindsEye, tout en assurant le succès à long terme des ambitions futures de Build a Rocket Boy. Communiqué officiel de Build a Rocket Boy.

L'équipe d'Édimbourg. © Build A Rocket Boy.

Build A Rocket Boy regarde déjà vers l'avenir

Au regard de la jeunesse du studio derrière MindsEye et des problèmes déjà soulevés en interne, ce n'était qu'une question de temps avant que le couperet ne tombe. Étant établi à Édimbourg (Écosse), Build A Rocket Boy a donc lancé une consultation en suivant la procédure légale dans le cas d'un plan de licenciement de 100 personnes ou plus sur une période de 90 jours. À terme, le studio se séparerait d'un tiers de ses équipes a minima. On ignore simplement qui cela touchera. Certaines branches en particulier ? Principalement les 200 employés à l'étranger ou l'intégralité de l'effectif ? Seul le temps nous le dira.

Pour autant, le dirigeants de Build A Rocket Boy pensent déjà à l'avenir dans leur malheur. Mark Gerhard, co-PDG de Build A Rocket Boy, aurait assuré dans un e-mail à ses équipes que MindsEye profitera d'un suivi à long terme malgré ces décisions. Les dernières déclarations auprès d'IGN viennent donc confirmer ces propos. Plus encore, le studio évoque déjà le futur, ce qui coïncide avec les dernières déclarations à propos d'un nouveau jeu tiré d'une série TV très connue.

En revanche, les cadres de Build A Rocket Boy n'apporte pas de précision sur l'accompagnement des employés. À une époque où l'industrie vidéoludique collectionne les licenciements, chaque nouvelle annonce de ce genre est un véritable coup dur. MindsEye aura donc coûté cher aussi bien au studio qu'à ses équipes.

Croisons les doigts pour que les équipes de MindsEye rebondissent comme il faut. © Build A Rocket Boy.