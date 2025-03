En venant d'un studio aussi réputé que Rockstar, Leslie Benzies ne pouvait que viser haut en fondant son propre studio, Build A Rocket Boy. Cette ambition se traduit par un premier jeu, MindsEye. Ce dernier mise beaucoup sur l'action et promet d'être vraiment spectaculaire. Mais, ne vous y trompez pas, la narration sera également au premier plan. Tout ça, vous le saurez bien assez tôt puisque la date de sortie vient d'être officiellement dévoilée au travers d'un nouveau trailer.

MindsEye vous donne rendez-vous très bientôt

Ça y est, on a des nouvelles très concrètes du nouveau jeu de Leslie Benzies, l'ancien patron de Rockstar North qui a notamment contribué à chapeauter la licence Grand Theft Auto depuis GTA 3 jusqu'à son départ en 2015. MindsEye dévoile ainsi un nouveau trailer qui donne un bon coup de projecteur sur la ville de Redrock, qui sera incontestablement un personnage à part entière dans ce nouveau jeu futuriste aux airs de blockbusters.

Dans MindsEye, vous incarnerez Jacob Diaz, un ancien soldat équipé de la technologie qui donne son nom au jeu. Après une fin de carrière précipitée, vous débarquez à Redrock City. Or, ladite technologie y occupe une place considérable et pourrait servir des intérêts dont l'éthique est questionnable. Vous allez donc chercher des réponses sur son usage, et plus particulièrement sur ses dérives. Mais, vous ne serez pas le seul à enquêter. Seulement, les mauvaises rencontres sont vite arrivées dans la ville...

Nous avons hâte que les joueurs s'immergent dans MindsEye, notre jeu conçu avec soin, porté par une histoire qui donne à réfléchir, où la technologie et l'ambition s’entrechoquent, laissant place à des conséquences inévitables. Leslie Benzies, Game Director de MindsEye.

Le nouveau thriller d'action-aventure signé Build A Rocket Boy ne tardera pas à vous tendre les bras ! MindsEye sortira officiellement le 10 juin 2025, sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Leslie Benzies et ses équipes annoncent dans le même temps que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Précommandez le premier jeu de Build A Rocket Boy maintenant

Si l'expérience MindsEye vous tente, vous pouvez dès maintenant le précommander sur la plateforme de votre choix. Notez que bien qu'il affiche de ses propres mots les ambitions d'un blockbusters, il est proposé au prix de 59,99 €. On est donc 10 à 20 € moins cher que les AAA, ce qui nous éclaire sur l'envergure du titre.

Enfin, Build A Rocket Boy tient déjà à gâter sa future communauté. Ainsi, si vous passez précommande pour MindsEye, vous obtiendrez des bonus gratuits ! Vous aurez ainsi droit à une mise à jour offerte vers l'édition Deluxe et son contenu additionnel :

Jeu complet.

Premium Pass.

Arme “Deluxe” Thorn & Kepler Yellowjacket.

Les Packs “Exotique” et “Future” avec plusieurs skins associés à chacun pour la veste de Jacob, son drone et sa voiture.

© Build a Rocket Boy / IO Interactive.