Prévu pour la fin du mois, le nouveau jeu des créateurs de Shovel Knight nous vend déjà assurément du rêve avec son gameplay à mi-chemin entre Zelda et les Souls.

Si vous suivez un peu ce qui se passe du côté de la scène indépendante, vous avez probablement déjà entendu parler de Mina the Hollower, le nouveau jeu des créateurs de l’excellent Shovel Knight. Annoncé en 2022 par Yacht Club Games, ce dernier devait normalement sortir en octobre 2025, avant de voir sa sortie être repoussée au 29 mai prochain. Une date qui approche désormais à grands pas, donc, et qui est précédée d’une belle salve de previews qui risque fortement de plaire aux amateurs de The Legend of Zelda et de Souls.

Entre Zelda et les Souls, Mina the Hollower vend déjà du rêve

Et pour cause, ce sont en effet le genre de comparaisons des plus flatteuses que l’on retrouve chez nos confrères ayant pu poser les mains sur Mina the Hollower en amont de sa sortie. À l’instar par exemple du journaliste d’IGN, qui affirme que ses premières heures sur le jeu lui ont donné l’impression « d’une rencontre entre The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Bloodborne ». « Je peux d’ores et déjà dire que Mina the Hollower nous prépare quelque chose de spécial », certifie-t-il alors pour mieux nous mettre l’eau à la bouche.

Même son de cloche du côté du journaliste de chez Shack News qui, au-delà d’évoquer « une esthétique qui rappellera sans aucun doute l’ambiance des jeux Zelda et Castlevania de l’époque Game Boy », se dit également surpris de constater à quel point le titre « a en commun avec les Soulsborne, et plus particulièrement Demon’s Souls ». De quoi nous conforter dans l’idée que Mina the Hollower semble promettre une parfaite combinaison entre les premiers Zelda et les jeux de FromSoftware, pour des résultats des plus intéressants.

Ce qui n’empêche toutefois pas le journaliste de Noisy Pixel de nuancer un peu, en expliquant que si « les comparaisons avec Zelda sont compréhensibles, Mina met davantage l’accent sur la maîtrise des subtilités des mouvements et du platforming, surtout lorsqu’il s’agit d’affronter des ennemis ». Une remarque qui, une fois encore, n’est pas sans faire écho aux Souls, bien qu’ils ne soient pas cités ici. Bref, autant dire qu’il s’agit assurément d’un jeu à surveiller de près, donc, en sachant que Mina the Hollower sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1 & 2 très prochainement.

Sources : IGN, Shack News, Noisy Pixel