Si vous en avez marre d'attendre des nouvelles de GTA 6, les nouveautés ne sont pas ce qui manque ailleurs. Un jeu indépendant très prometteur arrive bientôt.

Après les deux premiers trailers, c'est maintenant le troisième qui fait l'objet de toutes les spéculations des joueurs qui attendent GTA 6. Un an après la sortie du deuxième, c'est toujours le calme plat du côté de Rockstar Games. Lassé de poireauter, certains commencent à regarder ce qui se passe du côté des autres éditeurs. Ça tombe bien, car un jeu indépendant particulièrement surveillé cette année vient de donner sa date de sortie.

Ce jeu indépendant vous fera oublier GTA 6 pour quelque temps

D'accord, GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie (et peut-être de tous les temps). Mais à force de piétiner sur place sans l'avoir entre les mains, ça commence à faire long. Qu'à cela ne tienne, d'autres éditeurs ont des propositions très intéressantes pour vous faire patienter. On pense notamment à un jeu indépendant très prometteur qui vient de faire sa grande annonce.

Yacht Club Games, développeur et éditeur indépendant, mise beaucoup sur sa nouvelle production. Annoncé en février 2022, au préalable prévu pour le mois d'octobre 2025, Mina the Hollower s'est fait un peu attendre lui aussi. Mais cette fois, ça y est. Ce jeu signé d'action-aventure signé des créateurs de l'excellent Shovel Knight s'apprête enfin à sortir.

Vous plaçant dans la peau d'une petite souris aussi courageuse que Link de The Legend of Zelda, Mina the Hollower se présente comme une expérience rétro à souhait avec ses graphismes dignes de la Game Boy Color. Un charme qui vous fera oublier tout de suite les graphismes hyper réalistes de GTA 6. Pas besoin de ray tracing et de performance capture pour proposer une histoire captivante, comme devrait le prouver ce nouveau jeu indépendant.

Ainsi, 6 mois avant GTA 6, Mina the Hollower sortira sur PC, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch et Switch 2. Rendez-vous le 29 mai 2026. Et pas de mauvais débat sur le prix : Yacht Club Games annonce en gros un tarif fixe à 19,99 dollars. Pas mal, le jeu indépendant, non ? Les internautes, eux, s'enthousiasment déjà avec humour, comme le montre ce message sur ResetEra : « Au diable le trailer 3 de GTA 6, c'est encore mieux »1.