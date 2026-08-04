A l’heure où des jeux comme Crimson Desert misent sur la démesure des mondes ouverts toujours plus vastes, il y a des jeux qui n’ont pour ambition que de vous offrir un petit coin de paradis, une parenthèse loin d’un quotidien parfois anxiogène. Ou, en l’occurrence, un petit quartier cyberpunk noyé sous la pluie, illuminé par des néons tout en étant bercé par une atmosphère dont Night City n’aurait certainement pas à rougir. C'est exactement ce que propose Midnight Moments qui mêle l’esprit créatif des Sims avec l’esthétique de Cyberpunk 2077 pour moins de 3€.

Le monde construction des Sims rencontre l'ambiance de Cyberpunk 2077

Un nom que vous n'avez probablement jamais entendu, et c'est normal. Le jeu vient tout juste de sortir sur Steam, dans une relative discrétion. Et pourtant, il est susceptible de faire fondre le cœur des amoureux de construction et de décoration qui aiment l’atmosphère Cyberpunk. À la manière du mode Construction des Sims, en version simplifiée et minimaliste, Midnight Moments vous confie une parcelle de terrain et un ensemble d’éléments à assembler comme bon vous semble, que ce soient des enseignes lumineuses, du mobilier urbain, des murs, des escaliers et bien plus encore. C’est à vous de donner vie au petit bloc de ville cyberpunk dont vous avez toujours rêvé.

Midnight Moments c’est avant tout un constructeur de dioramas volontairement minimaliste et relaxant, dans la veine Dystopika avec un soupçon de Towscaper. La comparaison avec Cyberpunk 2077 s'arrête évidemment à son esthétique, mais quelle esthétique. Les rues humides, les lumières colorées qui se reflètent sur l'asphalte, les bâtiments empilés les uns sur les autres et cette ambiance mélancolique qui vous invite parfois davantage à flâner qu'à sauver le monde rappelleront immédiatement à certains les longues balades dans Night City où l’on oublie la mission principale simplement pour admirer la ville.

Midnight Moments, un jeu relaxant pour moins de 3€

A l’exception que votre quotidien sera bien plus paisible que V ou qu’un Sim qui galère à joindre les deux bouts. Midnight Moments est avant tout un jeu cosy, qui se défait des budgets à gérer, des objectifs à atteindre et de toute forme de pression. Vous construisez, modifiez, améliorez et recommencez jusqu’à obtenir le diorama parfait. Un piège à temps que les amoureux du mode Construction des Sims ne connaissent que trop bien. Pour 3,15€, 2,83€ en ce moment grâce à la promotion disponible jusqu’au 13 août, il ne faut en revanche pas s’attendre à un contenu faramineux.

Les possibilités de personnalisation restent encore limitées, le placement sur la grille peut parfois se montrer un peu rigide et les quartiers créés manquent de vie, faute d'animations ou de circulation. Mais difficile d’en tenir rigueur quand on voit son prix. Avec 97% d'évaluations positives sur Steam, certes pour un nombre encore très limité d'avis, Midnight Moments semble avoir trouvé son public et avoir fait mouche auprès des amateurs de construction à la Les Sims comme aux amoureux d’ambiances cyberpunk. En espérant que Happy Volcano, à qui l’on doit déjà The Almost Gone et You Suck at Parking, lui offrira le suivi qu’il mérite. Et pourquoi pas une traduction française, bien que le niveau demandé soit clairement accessible au regard des mécaniques de jeu.

Source : Steam