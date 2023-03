On le sait Call of Duty est un enjeu énorme dans le rachat d'Activsion Blizzard par Microsoft. Phil Spencer s'est donc exprimé sur le sujet.

C'est au sein d'une récente interview que le patron de Xbox, Phil Spencer, a expliqué les raisons de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft et la politique de l'entreprise sur l'exclusivité de la console. Lhomme s'est en effet exprimé au micro du podcast XboxOn que vous pouvez retrouver ci-dessous dans son intégralité.

Call of Duty : quel plan pour Microsoft ?

Phil Spencer a affirmé que Microsoft se concentre actuellement sur juin et les jeux à venir. Il a aussi été interrogé sur l'acquisition d'Activision Blizzard et les conséquences d'un tel rachat. Il faut bien admettre qu'il est assez difficile d'éluder le sujet tellement c'est un véritable événement qui dépasse de loin les simples frontières du jeu vidéo. Spencer a déclaré :

Pour la communauté Xbox, il y a beaucoup d'anticipation … pour l'industrie, et je pense que c'est vrai, il y a des questions sur, eh bien, qu'est-ce que cela signifie. .. comment cela va-t-il affecter la concurrence ?

Malgré ce que tout le mode pense, le patron de chez Xbox a voulu réaffirmer que tout ne tournait pas autour de Call of Duty. L'objectif est surtout de développer le portefeuille mobile de l'entreprise comme vous pouvez le voir au sein de sa déclaration :

Le mobile est la plus grande plate-forme de jeu sur la planète... Nous voulons augmenter les endroits où les gens peuvent jouer à Call of Duty. Un peu comme Minecraft.

Il a également affirmé que certains modes ou cosmétiques dans Call of Duty ne seront pas exclusifs à Xbox. Mais il est bien évident que Microsoft continuera cependant à favoriser et à développer des jeux exclusifs. Logique.

L'exemple Minecraft n'est pas anodin

L'exemple de Minecraft n'est pas un hasard puisque c'est effectivement un jeu qui se décline partout et qui a eu une grande importance sur mobile avec une part de marché non négligeable. Un exemple à suivre pour Call of Duty que Microsoft compte bien exploiter.

Que pensez-vous de cette déclaration de Phil Spencer ?