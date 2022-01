Il s'agit pour l'heure d'une rumeur mais avec un fond assez sérieux. En effet, le journaliste toujours très renseigné Jeff Grubb qui anime le podcast Giant Bomb déclare que Microsoft s'intéresse de très près à un jeu de type Monster Hunter.

Ils travaillent avec Certain Affinity sur ce qui ressemble à un jeu de style Monster Hunter - un clone de Monster Hunter. Ils voient ce style de jeu réussir, et Microsoft se dit, 'hé, nous devrions essayer d'en faire un.

Notons que Certain Affinity est un studio de développement basé au Texas fondé par un groupe d'anciens employés de Bungie. Ils ont donc notamment travaillé sur Halo. Depuis leurs créations, ils font notamment un travail de développement secondaire sur des jeux comme Doom ou encore Call of Duty : Modern Warfare Remastered et plus récemment Halo Infinite.

Ils veulent plus de variété dans les types de jeux qu'ils mettent sur Game Pass et ceci en est un exemple. Ils se disent:" Nous ne pouvons probablement pas obtenir Monster Hunter sur Game Pass - ce serait assez cher - mais nous voulons vraiment un jeu comme celui-là, car nous voyons le potentiel à long terme.

Sans forcément que cela soit une confirmation, le studio Certain Affinity a toutefois ajouté sur sa page d'accueil être en train de travailler sur une toute nouvelle IP. Forcément, cela laisse songeur.