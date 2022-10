La guerre Microsoft/Sony prend une ampleur supplémentaire et le géant américain derrière Xbox s'intéresse au marché chinois. Explications :

Un récent article du très sérieux Reuters explique que Microsoft est en train de prospecter activement en Chine pour y renforcer sa position. Visiblement, l'entreprise derrière Xbox souhaite imiter le succès de Sony avec l'excellent action-RPG Genshin Impact, qui fait un véritable carton.

Microsoft à la conquête de la Chine

En fait, Reuters parle même d'un effet et d'un impact Genshin Impact qui aurait ajouté un sentiment d'urgence à la situation. Le jeu de rôle d'action du studio miHoYo a généré des milliards de dollars depuis sa sortie il y a deux ans et dans ces conditions, on se doute que Microsoft voit cela avec les yeux émerveillés. D'après les analystes, l'intérêt croissant de l'Occident pour les jeux chinois reflète d'une maturation de l'industrie chinoise dans le développement de jeux. Daniel Ahmad, analyste, explique d'ailleurs à ce propos que les jeux chinois sont désormais à égalité avec les jeux occidentaux à gros budget.

Les développeurs de jeux chinois essaient de standardiser leurs outils de développement, de créer des processus de production avancés, d'investir dans des équipes à très grande échelle. En fin de compte, cela leur donne un avantage concurrentiel pour atteindre un large public à la fois en termes de géographie et de plates-formes.

Pour ces raisons, Microsoft a mis en place une équipe pour rechercher des jeux chinois, aussi bien des gros titres AAA que des studios indépendants avec des offres "à gros prix".

Un dirigeant du studio Recreate Games à Shanghai, a déclaré que sa société avait signé un accord avec Microsoft l'année dernière pour son prochain titre multijoueur et pour une exclusivité sur Xbox. Il explique à ce propos :

Xbox a contacté de nombreux projets en Chine et ces projets se concentrent principalement sur le développement de jeux pour consoles et PC

Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un gros rachat de studio chinois dans les mois à venir.