Un résultat financier très positif pour Microsoft grâce au succès de la Xbox Series ? En effet, selon la société, les revenus matériel Xbox ont augmenté de 13% et les revenus des jeux ont augmenté de 4%. Pendant ce temps, les revenus du contenu et des services Xbox ont diminué de 3 %, malgré la croissance des abonnements Xbox Game Pass. Ce qui n'est évident pas suffisant pour faire faiblir le géant américain.

Comme l'explique l'analyste indépendant @DomsPlaying, les revenus représentent une augmentation d'environ 0,47 % d'une année sur l'autre, faisant du trimestre le meilleur premier trimestre de Xbox en termes de revenus.

Comme le reporte nos confrères de VDC, le PDG de Microsoft, Satya Nadella déclare :

Nous avons constaté une croissance de l'utilisation sur toutes les plates-formes grâce à la force de la console.

Les abonnements PC Game Pass ont augmenté de 159 % d'une année sur l'autre, et avec le cloud gaming, nous transformons la façon dont les jeux sont distribués, joués et visualisés. Plus de 20 millions de personnes ont utilisé le service pour diffuser des jeux à ce jour.