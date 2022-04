Comme vous pouvez surement vous en douter, le rachat d'une entreprise est un chemin long et sinueux. Ainsi en janvier dernier on apprenait que Microsoft avait la ferme intention de racheter Activision Blizzard et l'ensemble des studios pour un total de 68,7 milliards de dollars. Une somme. Une sacrée somme.

Un signal positif pour le rachat Activision Blizzard par Microsoft

Pour réaliser un tel rachat il y a plusieurs étapes à respecter et l'une d'elle assez importante vient d'être atteinte : L'accord des actionnaires. Ainsi, les dits actionnaires ont approuvé quasiment à l'unanimité (98 %) le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Pour les détails financiers, on apprend aussi qu'une action vaudra 95 dollars quand l'acquisition sera confirmée. Actuellement l'action est donnée à 76 dollars.

Encore quelques doutes

Le rachat continue donc sa route tranquillement. Si c'est un très bon signal pour Microsoft cela ne veut pas dire que le Champagne peut être sabré tranquillement puisque la route est encore un peu longue. Selon le journaliste Jason Schreier, il subsiste quelques incertitudes au rachat notamment à cause de la FTF ( Federal Trade Commission) américaine qui veille au grain. Notamment dans sa politique antitrust.

Affaire à suivre donc pour Microsoft. Mais il fallait s'en douter, tout n'est pas aussi simple que ce qu'une annonce peut parfois laisser croire. Et plus les sommes sont importantes plus les organismes officiels ont un œil attentif. On a pu le voir récemment aussi avec l'annonce (potentielle) du rachat de Twitter par Elon Musk.