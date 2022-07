Grounded, le jeu d'aventure coopératif d'Obsidian Entertainment/Microsoft qui se déroule dans un jardin et qui fut très bien accueilli par les joueurs devrait recevoir une adaptation télévisée. Cette série animée est actuellement en pré-production via un partenariat entre Obsidian, Bardel Entertainment, Kinetic Media et SC Productions.

Grounded: quelles informations pour cette série animée ?

Que sait t-on sur cette mystérieuse série animée ? Adam Brennecke, directeur du jeu chez Obsidian explique:

Ce partenariat nous permettra de donner aux fans plus de Grounded tout en élargissant le monde que tant de gens ont appris à aimer.

Cette série Grounded racontera tout comme le jeu vidéo l'histoire d'un groupe d'enfants forcés de se défendre contre des insectes et des créatures de toutes formes et tailles alors qu'ils sont réduits grâce à une technologie mystérieuse et instable.

Un peu de déjà vu ?

Cela ne vous rappelle rien ? Cette histoire est pourtant très proche d'un certain film du nom de Chérie, j'ai rétréci les gosses de 1989 dans lequel un honnête père de famille réduit une partie de sa famille après une expérience ratée. La principale différence c'est que dans Grounded le responsable de l'expérience semble beaucoup plus malfaisant.

Grounded sera écrit par Brent Friedman ( Star Wars : Clone Wars, Star Trek : Enterprise ) et réalisé par Brien Goodrich ( Halo ). Un panel spécial devrait avoir lieu au San Diego Comic-Con où les premiers détails sur le show devraient avoir lieu. Etant donné qu'il s'agit des prémisses du projet, nous ne devrions pas avoir l'occasion de visionner cette série avant la fin 2023 au moins, si ce n'est plus.