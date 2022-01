Microsoft vient de confirmer avoir arrêté la production de Xbox One. Et que cet arrêt a eu lieu il y a plus d’un an. C’est le site The Verge qui relaie cette information. Ce dernier l’a obtenue directement de Microsoft, et plus spécifiquement de Cindy Walker, directrice du marketing des consoles Xbox :

À fin 2020, nous avions stoppé la production de toutes les Xbox One afin de nous concentrer sur la production des Xbox Series X|S.

Xbox One S ou le dernier des Mohicans

Commercialisée en novembre 2013 en Amérique du Nord et en Europe, la Xbox One a donc eu un cycle de 7 ans. Pour info, la Xbox One S était le dernier modèle toujours produit fin 2020.

Le logo de la Xbox One.

En effet, Microsoft avait arrêté la production de la Xbox One originale à la sortie de la Xbox One S durant l’été 2016. Et c’est à l’été 2020 qu’a pris fin la production de la Xbox One X ainsi que celle de la Xbox One S All Digital.

Une génération quasiment terminée

C’est ainsi dans la plus grande des discrétions que s’est terminée la carrière de la Xbox One. Même si des jeux continuent de sortir sur Xbox One, il est désormais possible de dire qu’elle fait partie des consoles mortes.

Pour terminer, rappelons à titre de comparaison que Sony a officialisé son intention de continuer de produire des PS4 en 2022. Comme nous vous l’expliquions hier, c’est un moyen pour le constructeur japonais de faire face à différents niveaux à ses propres problèmes de production de PS5.

Êtes-vous étonnés que Microsoft ait déjà arrêté la production des consoles Xbox One ? Pensez-vous que cette machine a eu droit à la carrière qu’elle méritait ? Estimez-vous que Microsoft aurait dû annoncer la chose ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.