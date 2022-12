Noël arrive ! Si vous aussi, vous n’avez toujours pas trouvé de cadeaux à offrir à vos proches, voici une petite idée qui pourrait bien vous plaire ! Elle fera à coup sûr le bonheur des petits comme des grands.

Une offre exclusive sur la Nintendo Switch OLED chez Micromania !

Micromania est réputée pour ses pépites. Tout gamer qui se respecte a déjà précommandé des jeux chez cette enseigne ou bénéficié de ses ristournes exclusives.

Cette année, en guise de cadeau de Noël, Micromania lance une belle promotion au grand bonheur de ses clients. Il s’agit du pack Nintendo Switch OLED qui contient plein de bonnes surprises.

En plus de la console de jeu, il comporte également le jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, 20 euros de bons d’achat, une gourde officielle Pokémon ainsi que le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Tout ça, pour un total de 409,98 €. Comme quoi, le père Noël existe bel et bien !

Pokémon Écarlate et Violet : une renaissance de la licence japonaise ?

Cette 9e génération de jeu Pokémon représente le renouveau de la licence. D’abord, grâce à l'open-world, des villes plus chaleureuses, des créatures encore plus belles et la possibilité de personnaliser son avatar d’entrée de jeu.

Avec un contenu riche et une bande originale des plus dynamiques, Pokémon Écarlate et Violet offre un grand pas en avant à la licence. Certes, les graphismes ne sont pas au top, mais cette nouvelle génération de Pokémon apporte un coup de neuf remarquable à la série. Avec un peu d’amélioration technique, le jeu pourrait progresser davantage. Pour le moment, on peut dire que cette nouvelle version reste assez satisfaisante, notamment compte tenu de la stagnation qu'a connue la licence pendant de nombreuses années.